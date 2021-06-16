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一條菜瓜60元…他嘆台北菜價狂漲如無政府狀態 網揭「全台都這樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出現在台北市菜價貴得離譜，讓他大嘆「民眾越窮，物價越漲」，貼文引起網友熱議。。圖／取自爆怨2公社
一名網友指出現在台北市菜價貴得離譜，讓他大嘆「民眾越窮，物價越漲」，貼文引起網友熱議。。圖／取自爆怨2公社

疫情之下，民生經濟備受影響，加上連日大雨，蔬果售價水漲船高。近日一名網友發文表示「台北市菜市場的菜貴到誇張」，菜價比前陣子貴上兩三倍，讓他相當感嘆，貼文一出引起熱議。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中感嘆台北市的離譜菜價，前一陣子五十元可以買三條菜瓜，現在一條菜瓜就要六十元，讓他直呼「菜真的是貴到誇張，這就是所謂民眾越窮，物價越漲。」他也直言台北屬於疫情重災區，民生經濟都受到影響，「好像無政府狀態。」

原PO指出前陣子五十元可以買三條菜瓜，但現在一條菜瓜已漲到六十元。圖／取自爆怨2公社
原PO指出前陣子五十元可以買三條菜瓜，但現在一條菜瓜已漲到六十元。圖／取自爆怨2公社

貼文一出引起網友討論，不少網友指出菜價貴並不是疫情影響，而是前陣子的連日大雨使農損增加，「這不關疫情災不災區啊⋯前陣子大雨造成的，又貴又醜」、「不光只是台北那麼貴好嗎！全台灣都這樣吧！」、「大雨過後菜價上漲，鄉下也一樣」、「前陣子連日大雨農作物都泡爛了，導致供不應求，當然價格會上漲啊」。

也有許多網友分享自己所住地區菜價也紛紛上漲，「台中也沒有便宜到哪裡去，一顆高麗菜100元，之前不是1顆10元嗎？」、「前天買了5條青椒，206元。稱好，問老闆一斤多少錢，老闆説現在貴，一斤110元，裝袋子就不可以退了，要買走」、「你的還算便宜了，我昨天看絲瓜一條80！！長豆一小把就70。連一包只要20~30的地瓜葉，一包都40了」。

菜價 疫情

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