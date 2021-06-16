確診婦堅強產下新生兒順利康復 醫療團隊感動

北部一名感染新冠肺炎、懷孕34週的產婦，上月底獨自轉至中山附醫治療，在醫療團隊努力下，產婦順利生產，不僅新生兒未受感染，產婦生產後病情也康復，讓醫療團隊相當感動。

中山醫學大學附設醫院，今天為新生兒與重獲新生的產婦媽媽舉辦慶生會。這名媽媽表示，這次生產身邊沒有家人陪伴是孤獨的，但在醫療團隊努力下，讓她可以順利生產漸漸康復，「讓心中無助的我，心中有所感動」感謝中山附醫的細心照顧。

院方表示，今年5月31日，北部新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻期間，1名懷孕34週的確診產婦臨盆在即，獨自1人從北部轉入院內負壓隔離病房治療，但6月1日在高流量氧氣治療下，仍呈現中度至重度呼吸窘迫徵象。

婦產科醫師為避免孕婦持續血氧不足，會造成胎兒呼吸窘迫症候群，建議需立即執行剖腹生產手術，這名母親在自己填寫手術同意書和麻醉同意書後，院方立即組成緊急生產醫護團隊，包括感染症專科醫師王唯堯、麻醉部主任洪維德、婦產部教授陳進典、小兒感染科主任潘蕙嫻與專科護理師等。

醫療團隊順利在26分鐘內，完成麻醉與剖腹生產手術，早產4週的新生兒經緊急醫療處置後，持續追蹤與治療，期間接受3次病毒檢驗均為陰性，確認未垂直感染。

產婦在醫療團隊以鎮靜劑、肌肉鬆弛劑和麻醉性止痛劑治療，使用呼吸器氧氣濃度甚至高達100%，在重症醫護團隊努力，和產婦堅強的求生意志下，病情逐漸好轉。

產婦清醒後第一件事，便請求醫療團隊給予寶寶的照片，當仍在插管的產婦媽媽，看到自己用生命換來寶寶的照片時情緒激動，讓團隊成員內心都相當動容。

在產婦生產一週後，重症醫護團隊評估病情穩動，讓產婦順利脫離呼吸器，並在連續三次的採檢後，產婦終於在產後的第15天，確認已無病毒存在的反應，院方並依規定通報衛生局後，解除產婦的隔離措施，讓媽媽終於可以第一次親手懷抱自己的孩子。

中山附醫總院長蔡明哲表示，在漫長的重症病人照護過程，醫護團隊再一次展現出醫人、醫病、醫心的核心價值，醫護工作存在的價值，在於讓自己與病人皆能感動，也是醫治自己和病人的內心。

他說，雖然現在台灣仍在疫情的籠罩之下，但認為求生意志堅強成功康復的病例，可以鼓舞在疫情陰影下的苦悶人心，醫護團隊會一直持續照護和陪伴勇敢的病人。