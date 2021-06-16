快訊

苗博雅說全國陪雙北坐牢 陳智菡嗆：病毒突然從天降？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情嚴峻 公總：汽車檢驗員、駕駛考驗員測驗延至7/24

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導

因應中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延長至110年6月28日，公路總局今宣布，原延期至110年7月3、4日舉行的110年汽車檢驗員汽車駕駛考驗員檢定術科測驗，再延至7月24、25日辦理。

公路總局表示，除於網站公布延考資訊外，將另以掛號通知110年汽車檢考驗員術科檢定應考人員檢定日期變更事宜，請應考人員密切注意。

公路總局提醒，為維護全體應考人及相關試務人員健康與安全，後續檢定之防疫措施，將持續視疫情發展、疫情指揮中心相關疫情警戒標準的因應事項及防疫應變政策進行滾動式調整，並即時於公路總局網站發布最新消息，請應考人密切留意。

如有任何檢定應考疑義，可洽報考考區詢問。洽詢電話：台北考區：（02）82211934、台中考區：（049）2339171轉204、高雄考區：（07）6117101轉204、公路總局：（02）23070123轉2507。

疫情

延伸閱讀

疫情嚴峻 全國農業金庫為員工加保醫療防疫保險

防疫三級業者撐不住 彰化餐廳、貿易逾百人減班休息

物流卡卡 北市議員從雲林募防疫物資送警察、醫護

國瑞汽車捐贈450萬抗疫基金 力挺桃園第一線防疫人員

相關新聞

萬華人哭了！知名加蚋老爹牛肉麵宣告熄燈

新冠疫情嚴峻，全台餐廳禁止內用，對資本不夠雄厚的獨立小吃店來說，是更加殘酷的考驗；在現金流不足的狀況下，若撐不下去只能宣...

小資族心動！赴美打疫苗機票4.5萬 業界估需求會再上升

國內疫情持續嚴峻，但由於疫苗數量不夠，在僧多粥少的情況下，引發出國搶打疫苗潮。根據易遊網美國機票銷售統計，從5月中旬開始...

全台鬧血荒！ 剩3.3天庫存 衛福部急喊話「相當緊繃」

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連帶影響捐血人意願，衛福部臉書貼文指出，目前國內血液庫存量持續偏低，截至6月14日為止，各捐血中心...

梅雨鋒下周二重返台灣 吳德榮估持續更久雨勢更大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有回波消消長長，...

疫情嚴峻 公總：汽車檢驗員、駕駛考驗員測驗延至7/24

因應中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒第三級延長至110年6月28日，公路總局今宣布，原延期至110年7月3、4日舉行...

疫情導致負面情緒多 苗醫心理師：透過正念練習來面對

近一個月來國內疫情嚴峻，不少人出現過多的焦慮、憤怒、害怕、擔憂等情緒，衛生福利部苗栗醫院心理師呼籲大家，可透過正念練習來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。