萬華人哭了！知名加蚋老爹牛肉麵宣告熄燈

新冠疫情嚴峻，全台餐廳禁止內用，對資本不夠雄厚的獨立小吃店來說，是更加殘酷的考驗；在現金流不足的狀況下，若撐不下去只能宣告熄燈。開業兩年多的萬華區知名加蚋老爹牛肉麵，不敵疫情衝擊，在臉書社團「我是萬華人」宣布結束營業，要出售店內所使用的瓷器餐具、冷藏設備、煮食工具…等，一一讓售。

加蚋老爹牛肉麵於2018年開業，主打「牛肉麵專賣店」，店內除了牛肉麵與小菜，沒有太多其他選擇。店面明亮乾淨、裝潢簡約，帶著些許文青店風格，不同於傳統的牛肉麵店。

在牛肉麵最重要的湯頭部分，加蚋老爹牛肉麵使用新鮮蔬果與牛大骨為材料，再以獨門配方調味，經過12小時熬煮，成為獨特的蔬果精燉湯頭。吃過的客人曾在網路上分享：「蔬果甜味直接衝鼻，接著是淡淡的牛骨味，八角中藥味不重，但仍喝的出來。」