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西南風沉降影響 北北基宜花東6縣市高溫特報

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
北部、東半部地區受到西南風沉降的影響，氣象局表示，高溫會較高一點，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區、台東縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。圖／氣象局提供
北部、東半部地區受到西南風沉降的影響，氣象局表示，高溫會較高一點，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區、台東縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。圖／氣象局提供

受到西南風影響，氣象局表示，中南部今天一整天都有斷斷續續的短陣陣雨或是雷雨的情形，特別是清晨到上午這段時間，中南部會出現短延時強降雨，並有局部較大雨勢出現的機率，從今天到上午10時30分的累積雨量圖來看，屏東到台中的雨勢最為明顯，另外苗栗也有局部降雨，其中又以屏東白鷺地區的累積雨量最高，累積雨量已高達126毫米。

不過氣象局表示，中午過後，降雨就會趨緩，改以午後雷陣雨型態，包括東北部、東部地區，以及其他山區都有午後雷陣雨的機率出現。

氣溫部分，氣象局表示，今天因為降雨的關係，中南部高溫33至34度，澎湖金門天氣為多雲到晴，高溫31至32度。

不過北部、東半部地區受到西南風沉降的影響，氣象局表示，高溫會較高一點，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，基隆市地區、台東縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾注意。

至於未來一周天氣型態部分，氣象局表示，今天至周五的天氣型態都很類似，不過到了周六至下周二，隨著北方鋒面逐漸靠近，迎風面的中南部地區降雨稍為明顯，北部、東半部地區會有局部雷陣雨。

氣象局說，周六後，由於鋒面稍微靠近，水氣增多，各地高溫下降2至3度，但高溫還是維持在30度左右，感受還是稍微悶熱些。

氣象局 高溫 天氣動態

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