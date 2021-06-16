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全台鬧血荒！ 剩3.3天庫存 衛福部急喊話「相當緊繃」

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
台灣基金會統計目前血液存量，以A型血、O型血及AB型較為缺乏。圖／取自台灣血液基金會管網
台灣基金會統計目前血液存量，以A型血、O型血及AB型較為缺乏。圖／取自台灣血液基金會管網

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，連帶影響捐血人意願，衛福部臉書貼文指出，目前國內血液庫存量持續偏低，截至6月14日為止，各捐血中心合計的貯血量平均僅有3.3天的庫存量，其中A型血為3.5天、B型血為4.4天、O型血為2.7天及AB型血為3.1天，呈現相當緊繃的狀態。

血液基金會表示，6月7日至6月13日統計，血液供應量為過去72.5％、降三成左右，而捐血量則是過往59％、降四成左右，單周來回就相差2300袋，呈現血液量與捐募量「入不敷出」情況。而因為疫情關係，雙北醫療量能降載三到四成，但捐血量也下降，僅過去的43.8%。

血液基金會表示，防疫期間仍有醫療用血需求，像是地中海型貧血、或癌症病患仍須定期輸血，或是有緊急車禍、外傷的病患也須用血，可看見過去合作企業、團體捐血及熱心捐血人，疫情期間仍盡力捐血，也鼓勵除了捐血車外，各縣市皆設有捐血室，其空間較大，保持社交距離捐血更安心。

台灣血液基金會也啟用捐血預約制，各捐血中心也已加強相關防疫措施，讓健康的人安心捐血，捐血前請至台灣血液基金會捐血人專區（ https://dh.blood.org.tw/donor/ ）預約並完成健康問卷，於指定時間前往捐血中心，避免與多人接觸及等候，也可救人一命。

為了用血安全，台灣血液基金會公告自109年3月19日起，凡曾出國的民眾，需於回國後暫緩捐血28天。倘若曾被確診感染新冠肺炎而治療痊癒者、及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

防疫期間仍有醫療用血需求，台灣血液基金會已啟用捐血預約制，讓健康的人安心捐血。圖／取自衛福部臉書
防疫期間仍有醫療用血需求，台灣血液基金會已啟用捐血預約制，讓健康的人安心捐血。圖／取自衛福部臉書

捐血中心 血液基金會 新冠肺炎

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