懷念自由呼吸的日子！疫情讓網友痛苦爆棚的「十大不能」

平時的習以為常，現在都彌足珍貴

新冠肺炎爆發至今，全台疫情陷入嚴峻狀態，從指揮中心宣布三級警戒開始，大部分民眾都乖乖配合防疫政策，盡量待在家，就算在家也避免室內群聚，但長久下來，許多民眾漸漸因活動空間太小、呼吸不到新鮮空氣開始煩躁起來，懷念起能夠自由外出的日子。

平時覺得習以為常的事情，如今都成為珍貴的幸福，除了被限制外出、各種休閒娛樂不能做之外，救治病患的醫院成為高危險、容易染疫的地方，導致有些慢性病患者無法回診、領藥，也是相當傷腦筋的問題之一。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在疫情期間不能做、令網友感到痛苦焦慮的十件事，並告訴你可以怎麼做才能解決煩惱，讓我們彼此加油，一起撐過疫情期間吧！

image source：Pexels（示意圖）

No.1 不能出國

新冠肺炎自去年開始全球疫情大爆發，國外每日確診、死亡人數急遽攀升，去年3月21日起中央將全球旅遊疫情提升至第三級，希望國人應避免所有非必要的出國旅遊。這項政策打亂了許多人的出國計畫，但仍抱有希望，總想著等疫情結束，一定要出國走走。

如今，不能出國的日子已經一年多了，雖然之前防疫得宜，國內疫情趨緩，民眾還是能在國內旅遊，但大家的內心還是渴望出國，也成了網友間爭相討論的最大痛苦之一。

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No.2 不能去上班

全台疫情警戒提升到第三級之後，許多民眾或企業都讓員工居家上班，或是分流上班，有些行業像是美容業、娛樂業、服務業或是部分餐廳，也因應疫情開始停業，等待解封的到來。

不過目前疫情貌似尚未緩和，居家防疫也還在持續，許多人感到既痛苦又焦慮，怕要是再不上班就要活不下去了，存款的多寡似乎也間接影響著居家防疫的痛苦程度。

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No.3 不能去看病

雖然政府沒有禁止，但是疫情期間，民眾非必要就不出門，尤其是像醫院等高風險區更是能避就避，讓許多需要看病的民眾或慢性病患非常困擾，有定期回診的需求，又深怕因此染疫。

為此，健保署推動了因應措施，在全國各個視訊診療指定院所開設「視訊診療」門診，除了配合居家隔離或檢疫、自主健康管理者外，一般門診病人也適用，同時開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，減少暴露風險。

目前這項措施至中央流行疫情指揮中心公告全國三級警戒降級或解除前都適用，民眾可以用這樣的方式看診，不僅節省時間，也避免在醫療院所內久留。

image source：澄清綜合醫院中港分院



「視訊診療」幫助病患解決苦惱！

小知識1：如何完成視訊診療

就醫民眾可以先到健保署全球資訊網或是下載健保快易通APP，查詢住家附近有沒有「視訊診療指定院所」，再打電話去預約時間或是上網進行掛號，並在約定時間等院方聯繫進行視訊診療。

醫師可以利用「因應天災及緊急醫療查詢作業」查詢民眾過去的就醫資訊，來評估病患目前的用藥及病況，若是複診病人，醫師也可以選擇電話問診並開立慢性病連續處方箋。視訊診療完成後，請家屬攜帶健保卡至看診院所指定窗口過卡、繳費、領藥。

小知識2：慢性病患領藥方法

有用藥需求的慢性病患，可委託他人代為陳訴病情領取相同藥劑，一次可領取一個月的藥量。或在視訊診療或電話問診後，請家屬到院所指定窗口繳交健保卡、繳費、領藥、領取第2、3次的慢性連續處方箋，部分院所可由藥師運送到府收費。

後續第2、3次慢性處方箋領藥，只要持健保卡到原看診院所或至社區藥局領藥即可，建議民眾可多多利用社區藥局領藥，減少感染機會，以維護健康。



小知識3：視訊診療應注意事項

要準備好健保卡出示讓醫師核對拍照，若健保卡遺失或毀損，可先到APP線上申請或網路申請，再憑證現場領卡。

視訊診療時一定要將醫師、病人的臉、健保卡完整顯示在視訊上，讓醫師可清晰辨識。

如經醫師判斷病情不適合視訊診療，有面診需要，還是需要安排至醫院就醫喔！如果你是居家檢疫／隔離或自主健康管理者，必須經過衛生局轉介，一般門診病人才可以自行預約。

No.4 不能去上學

從5月19日全台宣布各級學校全面停課以來，已經過了三周，許多小孩已從「不用到學校很開心」、到「媽媽我們今天要做些什麼？」，變成「我好無聊，可以去學校上課了嗎？」，各種心境轉折，開始懷念上學的日子，家長們也招數用盡、筋疲力竭。

日前中央宣布三級警戒繼續延長到6月28日，各級學校停課到暑假，看來家長們與小孩間的奮鬥還要繼續。

No.5 不能看表演

有許多民眾平時的休閒娛樂就是到看現場演出，不論是音樂會、舞台劇甚至是演唱會。但現在因為疫情關係，許多表演不是延期就是直接停辦，或是直接改成線上直播的方式呈現，網友們都直呼好失望，但也只能乖乖配合防疫措施，找網路影片回味一下，等待能再次到現場為喜愛的表演者歡呼、喝采的那一天。

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No.6 不能去健身

健身風氣近來在台灣相當盛行，許多民眾喜歡在上班前或是下班後就到健身中心報到，不論是重訓或有氧，總要讓自己汗水淋漓才肯罷休。

不過因應全國防疫措施，各式休閒娛樂場所包含健身中心，都配合關閉了，民眾也要待在家做好防疫，許多沒運動就渾身不對勁的網友們覺得苦惱，雖然可以在家自主訓練，但畢竟少了器材就是不一樣，效果也沒那麼好，也怕好不容易練起來的肌肉線條會消失，那過去的努力就白費了。

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No.7 不能去旅行

去年疫情尚在控制內時，雖然沒辦法出國，還是可以在國內旅行。民眾悶了一陣子也開始報復性旅遊，只要一到假日，全台觀光景點都人滿為患，也算是疫情期間的小確幸。

但隨著疫情攀升、本土案例增加，全台三級警戒，民眾們唯一出門的機會就是去上班或是每周一次的採買。別說是小旅行了，連帶小孩到附近公園玩都是種奢求。現在每人心中最大的期盼，就是希望疫情趕快過去，能夠自由地到外頭呼吸新鮮空氣。

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No.8 不能到餐廳吃飯

一直覺得在外用餐吃飯是件稀鬆平常的事，想不到也會有不能到餐廳吃飯的時候。現在餐廳禁止內用，就有許多餐廳推出只要外帶就有7～8折的優惠，鼓勵民眾多多到店外帶，更有網友收到店員寫的謝卡，感謝他在疫情期間外帶餐點支持店家。

還有外送平台可以為民眾服務，不論是餐點或是生鮮，都可以用外送的方式送到家，只要保持好防疫距離及消毒即可。

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No.9 不能回家鄉

最近適逢端午連假，許多外地工作的民眾早在一個月前就已經買好回家的車票，想趁著連假回去看看家人，一解思鄉之苦。

不料卻迎來了全國三級警戒，變成想回家卻回不了家的狀況，有網友認為，大眾運輸並沒有停駛，為什麼不能回鄉，卻被指說是自私的行為，兩方意見引發熱烈討論。絕大多數的網友們最後還是決定退票，等疫情結束再回家。

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No.10 不能去KTV唱歌

每到下班時刻或是周末，總會想約個三五好友到KTV一同高歌歡聚或小酌，如今都是奢望。因應政府的防疫政策，KTV、卡拉OK等娛樂場所都暫時關閉，看來是疫情結束前都沒辦法去了。

許多網友們只好去下載線上歡唱交友APP，把自己關在房間對著耳麥唱歌，過過乾癮，滿足一下想唱歌的慾望。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月04日至2021年06月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情期間不能做的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



