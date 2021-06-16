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少棒外野手投球骨折 醫用可吸收式骨釘助他重返球場

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院骨科醫師賴禹呈指出，肱骨內上髁骨折是常見的兒童肘關節骨折。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院骨科醫師賴禹呈指出，肱骨內上髁骨折是常見的兒童肘關節骨折。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名14歲少棒隊外野手，練習傳球時手肘突然劇痛，經X光檢查發現竟是「肘關節內上髁牽拉性骨折」，他原本擔心可能不能再打棒球，所幸經醫師以可吸收式骨釘進行手術並搭配復健，往後仍可重返球場。

亞洲大學附屬醫院骨科醫師賴禹呈指出，這名球員原本是投手，近期因手部不適，教練暫時將他改調至外野，但因外野傳球時，需要使用的力量比投手投球更大，導致某次傳球練習時，前臂先用力後伸並外展，之後前臂屈肌猛烈收縮，瞬間造成肘關節內上髁被屈肌群牽拉，導致撕脫骨折。

他說，肘關節內上髁骨折常見於平地跌倒，或是投擲等運動損傷，是常見的肘部撕脫骨折。因投球時內側手肘承受強大的外翻力量，肌肉或韌帶突然猛烈收縮，使附著的內上髁生長板拉斷、撕脫，好發於9至14歲之青少年，最典型的症狀為肘關節內側觸壓疼痛、當手部施力或旋轉時，手肘內側及前臂會痛，若無及時治療，恐造成肘關節功能障礙，影響正常生活。

賴禹呈說，輕微移位的肱骨內上髁骨折，僅需以石膏固定，兩週後拆除石膏再進行功能鍛鍊即可，這名球員因骨折處嚴重移位，需接受開放式復位與內固定手術。

傳統手術使用鋼釘固定，半年後需要接受二次手術，將鋼釘取出，復原之路恐更漫長；經與家屬討論，以及患者希望能早日歸隊，故術中使用可吸收式骨釘固定，術後以石膏固定兩週，再配合復健，約三個月即可逐漸進行運動訓練，不需再次手術取出骨釘。

賴禹呈提醒，肱骨內上髁骨折是常見的兒童肘關節骨折，且一半的案例在受傷時合併肘關節脫臼，務必盡速就醫治療，若檢查發現骨折位移超過5毫米、尺神經受損或骨折碎片嵌入關節的狀況，則需安排手術治療使功能及早恢復。近日青少年運動風氣盛行，小選手們若平日訓練運動會引起關節不適，也需及時就醫檢查，以避免疲勞性傷害累積而導致更嚴重的損傷。

骨折 手術 復健

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