下周天氣變化劇烈 預期中南部連續且較長時間大雨

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，清晨中南部沿海都有發展起來對流雲系，伴隨閃電雷擊，累積雨量最多已經到40-50毫米。別小看西南風和海陸風環流交會發展的降雨，預計未來幾天都類似。下周鋒面接近，又是另外一個情境。

今天白天中南部雲量仍然偏多，陸續有短暫陣雨。天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉專表示，位於背風側的北部、東北部和東部的天氣則相對晴朗炎熱，預計中午氣溫可以到達34度以上，部份地區可達36度，要特別注意防曬及補充水份。今天西半部山區還是會有局部午後雷陣雨的機會，前往山區仍要注意天色變化。

類似今天西南風影響的天氣，將持續到周五，賴忠瑋說，周五之前北部、東北部和東部等背風側地區都相當高溫炎熱，中南部迎風面則相對天氣較不穩定。

他說，周六鋒面雲系將自北方南下接近台灣，不過結構並不完整，加上西南風帶來的水氣也不算多，因此雖然天氣會轉趨不穩定，但是可能還不至於像之前梅雨鋒面會帶來連續且長時間大雨，而是迎風面的中南部降雨會增加，其他各地雲量增加，午後熱對流的發展也會轉趨明顯。

「下周的天氣變動度會比較大」，賴忠瑋說，下周一原本的鋒面雲系就會南下到台灣到巴士海峽附近，周三至周四左右又會再度北抬，此時的結構有機會發展得比較完展，冷暖空氣交匯所形成的不連續面較明顯，西南風迎風面的中南部地區容易有中小尺度的旺盛對流雲系發展，可以帶來連續且較長時間的大雨。

不過，他說，這樣的情況也有可能不會那麼明顯，畢竟要有鋒面結構較完整及西南風帶來水氣等因素配合，加上還有一段時間，因此變動度會比較高，建議還是得滾動更新天氣預報。