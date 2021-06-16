大雨特報！ 雲嘉南高屏6縣市 注意雷擊及強陣風
中央氣象局發布大雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天雲林至屏東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象局針對嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。
大雷雨即時訊息示警區域：嘉義縣太保市、新港鄉、鹿草鄉、水上鄉。
今、明兩天西南風影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後東北部、東部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；苗栗以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8到9級強陣風。
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