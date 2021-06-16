梅雨鋒下周二重返台灣 吳德榮估持續更久雨勢更大

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有回波消消長長，移入陸地帶來局部降雨，其他地區天氣晴朗。

今天至周六台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫出現，要注意防曬、防中暑。迎風面的降雨為不定時、局部性的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率很低，午後山區偶有非常零星的降雨。今天北部24至36度，中部24至36度，南部25至34度，東部23至36度。

他說，周日、下周一鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。

吳德榮說，歐洲(ECMWF)模式模擬下周二起典型梅雨滯留鋒重返台灣附近，至下周五尚在影響期間的中段，有機率再多徘徊幾天。期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。

他表示，模式模擬亦顯示，此波梅雨滯留鋒持續的時間較前二波久，且大氣更不穩定，故有帶來更多降雨的潛勢。不過，愈接近模擬的末期，理論上的不確定性會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。