室內曬衣容易有異味？ 專家秀5招在家快速乾衣 寶特瓶也能是神器

端午節假期一連多日有驟雨，潮濕天氣下，洗好的衣服都只能選擇在室內晾乾，但是卻會容易產生異味，以為放近窗邊空氣會更加流通？有日本節目請來洗衣專家，教5招室內晾衣速乾技巧，為雨季做好準備！

每年五至六月就是日本的梅雨季，天氣潮濕多雨，想晾乾衣服都變得不容易。早前，日本電視台節目《ZIP！》請來專家「洗衣三兄弟」（洗濯ブラザーズ），教大家在雨季晾衣的速乾技巧！

下雨天特別容易弄濕身上的衣物，連同剛剛洗好未乾透的衫褲，專家建議晾乾時間最好控制在5個小時以內，否則就會容易產生細菌，也是散發難聞「異味」的成因。究竟在室內晾衣有甚麼要注意？放近窗邊不代表空氣會更加流通、衣物更快乾？

想解決定問題，先要搞清楚室內晾衣有「異味」的成因。專家解釋，原來是來自一種叫做莫拉氏菌的桿菌。至於為何特別容易在潮濕天氣下大量繁殖，最主是來自室內環境三大因素！包括溫度高、濕度高和人體的皮脂污垢。以下專家將會傳授5招，讓你在家都可以快速乾衣！

【第1招】記得放入洗衣機前，要先將衣服內外反轉，才能徹底洗淨衣服底面沾上的細菌和人體皮脂污垢。

【第2招】要防止衣物散發「異味」，專家建議濕衣服最好在5小時內乾透。專家提醒，只要選用正確的地點和方法，就算是室內都可以很快晾乾衣服！

那麼家中最佳晾衣地點又是哪裡呢？答案就是浴室！因為浴室的空間比較狹窄，打開抽氣扇之後，更容易控制濕度，加快乾衣速度，配合循環扇和抽濕機輔助，效果會更加顯著。圖／翻攝自節目《ZIP！》

【第3招】第二個推薦的地方則是客廳。很多人以為放在窗邊衣物會更快乾，但是專家指原來太近窗戶，空氣反而會更加不流通！衣物甚至會出現「半乾半濕」的狀態！專家建議最好將衣物放在空氣比較流通的客廳中央位置。

【第4招】衣物之中， T-shirt布料容易因為無法通風而難以完全乾透？專家教遇到這個情況，最重要撐開衣服的布料，增加衣物接觸空氣的面積，例如使用比較闊身的衣架。

【第5招】除了以上兩個方法，專家又教大家可以用寶特瓶自製「乾衣神器」。壓扁衣架兩端，然後分別套上寶特瓶，增加布料接觸空氣的面積，就算是最難乾腋下都可以快速乾透。

專家又教大家可以用寶特瓶自製「乾衣神器」。圖／翻攝自節目《ZIP！》

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文章授權轉載自《香港01》