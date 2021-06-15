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不再延期！柴油車六期排放標準拍板 9月上路

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準。本報資料照片
今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準。本報資料照片

環保署原定108年9月1日起實施柴油重車第六期廢氣排放標準，後來延至今年9月實施，但先前有車商團體陳情要求再延二年，引發外界質疑。環保署今天表示，經評估後，基於環境保護及改善空氣品質立場，將如期實施重型柴油車六期排放標準，以改善國內空氣汙染。

環保署表示，105年12月27日公告重型柴油車六期排放標準自108年9月1日開始實施，但為配合107年空汙法修正以及接續推動大型柴油車汰舊換新等措施，108年6月12日給予五期重型柴油車緩衝2年，可繼續生產、製造或進口至110年8月31日，因此今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準。

六期排放標準除加嚴汙染管制限值（NOx加嚴約80%，PM加嚴約50%）及延長耐久保證里程外，並新增氨（NH3）及粒狀汙染物數量（PN）管制。

因排放標準較嚴格，需採用效能較佳汙染防制設備，製造成本增加，年初環保署接到部分重型柴油車製造廠反映，車主生計受新冠肺炎疫情影響，無力依原規畫採購較為昂貴的新期別車輛，期望能再延長五期排放標準緩衝期。環保署分別於今年1月27日及3月23日等多次邀集交通部、經濟部、車輛產業進行座談，聽取各界意見。經環保署評估後，決定仍將於今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準。

環保署強調，五期排放標準緩衝期至110年8月31日止，屆時車輛製造商或進口商不得再進行五期排放標準車輛生產、製造或進口，但於期限前已生產、製造或進口五期排放標準車輛，並未限制其繼續販售及領牌上路，而已使用中車輛只要符合出廠當期標準，皆能上路行駛。

柴油車 環保署 新冠肺炎

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