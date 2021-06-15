救命神器已上市10年....為何台灣醫院還是很缺？ 醫生曝真相

藝人賈永婕日前號召民間企業、好友募款捐贈329台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），獲得外界一片好評，不過胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，其實HFNC已在全球上市10年，但台灣醫院都不太敢買，點出了HFNC缺少的關鍵原因。

日前賈永婕得知，醫院最缺乏的是一台總價27萬元、被稱為「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她馬上連絡廠商，並動員企業好友們募資，在短時間內募捐329台HFNC，獲得一片好評，對此，醫生蘇一峰有感而發表示「十年之前，高流量鼻導管氧氣機HFNC就在全世界上市了，十年之後，台灣卻還是要靠名人號召企業捐助才能補強第一線需要。」

醫師蘇一峰表示，HFNC其實已經全球上市10年了。 圖擷自 臉書「賈永婕的跑跳人生」

蘇一峰透露台灣為何缺乏HFNC原因，原來在健保體制下，呼吸重症醫療是「賠錢單位」，一台27萬過去健保都是不給付的，對於醫院來說，HFNC既是救命機器也是賠錢機器，大家不太敢入手購買，蘇一峰感嘆，「我常說健保妨礙醫療的進步，都是真的！」

貼文一出，許多網友紛紛留言，「令人難以啟齒，廉價醫療不能要求太多」、「體制問題，醫界以外有沒有人要誠實面對呢？」、「原來如此，我還在想為什麼救命機器政府要採購這麼久，賠錢的生意本來就沒有人要做，健保也不給付，最辛苦的是前線醫護人員，致上最敬禮！」、「窮人家也須要健保看醫生，沒健保窮人家連開刀都無法欸QQ」、「但健保也救了很多普通老百姓，別一竿子打翻健保」。