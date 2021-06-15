快訊

高端疫苗公告已遞交EUA申請 食藥署長：尚未收到

物流貨運塞 蓮子到貨2天變7天白河蓮農苦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
白河蓮子上市，因疫情貨運物流塞車，蓮農叫苦不已。記者謝進盛／攝影
白河蓮子上市，因疫情貨運物流塞車，蓮農叫苦不已。記者謝進盛／攝影

台南白河蓮子進入採收期，因疫情波及物流貨運塞車，近來運往北部的蓮子，由原來約2天到貨拉長至7天，蓮農叫苦不已。市府農業局說，農委會已調派其他貨運業者支援，不過蓮農苦笑說，還是習慣原來業者運送，只盼疫情早日落幕，改善當前窘況。

白河蓮花今年初因旱象嚴重，許多農民辦理休耕，栽植面積大幅縮水，往年約近300公頃，減少近半，上月中旬蓮子陸續採收，每台斤行情約380元，較去年上漲約1成，預估可收成至7月中旬。不過，疫情波及物流運送，也打亂蓮子銷售。

「第一次遇到這樣，真的措手不及。」在白河栽種蓮花已9年的青農楊家銘說，疫情影響，今年白河蓮花季取消，少了遊客光顧，上月疫情又突然爆發，造成物流貨運大塞車；原本蓮子配送約2天可運抵，現在甚至1周了客戶還沒收到貨，也影響蓮子鮮度、品質，只能頻頻賠不是。

台南市農業局說，農委會已緊急調派其他業者支援，希望降低衝擊。官員不諱言說，這次疫情來得又快又急，對於物流業來說真的是嚴峻考驗。多名蓮農則說，農委會調派支援的貨運業者，並非專門運送農產品，尤其蓮子搬運不耐摔而耗損，還是維持合作多年的貨運業者運送。

楊家銘指出，疫情造成物流配送遞延，另一原因可能是正好端午節旺季，更雪上加霜，希望端午節後能改善，疫情當下，各行皆辛苦，希望疫情早日降溫。

疫情 白河

延伸閱讀

有注卡安心 白河、北門、將軍長輩AZ疫苗施打

全球物流大亂 家得寶乾脆租下貨櫃船

物流塞車賣不到外縣市 嘉市果菜市場親送禮盒

平面路口也塞爆！他瞧「管制太誇張」車主回堵怒喊：沒有要返鄉

相關新聞

調查：79%民眾認氣候變遷比疫情嚴重 僅35%大學生願漲油電

氣候變遷加劇，世界多國喊出2050年淨零碳排，但台灣尚無時間表。為了解社會對於氣候變遷態度並作為政策參考，環保署調查一般...

救命神器已上市10年....為何台灣醫院還是很缺？ 醫生曝真相

藝人賈永婕日前號召民間企業、好友募款捐贈329台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），獲得外界一片好評...

疫情三級警戒期間 京站每週三提早打烊自主清消

雙北市近日確診數趨緩，但百貨防疫措施仍未鬆懈。京站今天表示，三級警戒期間每逢週三提早一小時打烊，進行自主清消，確保員工及...

近6成民眾久坐8小時以上沒運動 小心憂鬱焦慮找上門

長時間居家辦公、學習，小心坐愈久愈容易憂鬱。根據董氏基金會最新調查發現，防疫措施提升為三級警戒後，排除睡眠時間，56.9...

不再延期！柴油車六期排放標準拍板 9月上路

環保署原定108年9月1日起實施柴油重車第六期廢氣排放標準，後來延至今年9月實施，但先前有車商團體陳情要求再延二年，引發...

石門水庫水量超過1億萬噸 因疫情船艇遊湖仍不能營業

石門水庫有效蓄水率今天中午12點達50.0%，水位230.99公尺，水量也在凌晨3點超過1億萬噸，旱象暫時舒緩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。