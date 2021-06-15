物流貨運塞 蓮子到貨2天變7天白河蓮農苦

台南白河蓮子進入採收期，因疫情波及物流貨運塞車，近來運往北部的蓮子，由原來約2天到貨拉長至7天，蓮農叫苦不已。市府農業局說，農委會已調派其他貨運業者支援，不過蓮農苦笑說，還是習慣原來業者運送，只盼疫情早日落幕，改善當前窘況。

白河蓮花今年初因旱象嚴重，許多農民辦理休耕，栽植面積大幅縮水，往年約近300公頃，減少近半，上月中旬蓮子陸續採收，每台斤行情約380元，較去年上漲約1成，預估可收成至7月中旬。不過，疫情波及物流運送，也打亂蓮子銷售。

「第一次遇到這樣，真的措手不及。」在白河栽種蓮花已9年的青農楊家銘說，疫情影響，今年白河蓮花季取消，少了遊客光顧，上月疫情又突然爆發，造成物流貨運大塞車；原本蓮子配送約2天可運抵，現在甚至1周了客戶還沒收到貨，也影響蓮子鮮度、品質，只能頻頻賠不是。

台南市農業局說，農委會已緊急調派其他業者支援，希望降低衝擊。官員不諱言說，這次疫情來得又快又急，對於物流業來說真的是嚴峻考驗。多名蓮農則說，農委會調派支援的貨運業者，並非專門運送農產品，尤其蓮子搬運不耐摔而耗損，還是維持合作多年的貨運業者運送。

楊家銘指出，疫情造成物流配送遞延，另一原因可能是正好端午節旺季，更雪上加霜，希望端午節後能改善，疫情當下，各行皆辛苦，希望疫情早日降溫。