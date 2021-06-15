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梅雨鋒面重返 下週有望迎大雨？

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

下週日起梅雨鋒面重返台灣附近徘徊，直到下週四都有大量降雨機率。氣象專家吳德榮從國外資訊模擬發現，20日起梅雨滯留鋒重返台灣附近至24日，且帶來的降雨不亞於前2波。但氣象局預報員劉宇其表示，這道鋒面在20日後有逐漸接近台灣北部海面的趨勢，不過是否會為台灣帶來更多水氣，還要再觀察。

週日梅雨鋒面重返

氣象局表示，16日至21日受西南風影響，隨著西南風帶來的水氣，中南部有不定時降雨的機率，南部降雨範圍廣，中部也有局部降雨，其他地區大多為多雲到晴的天氣，午後在山區易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，特別是東半部地區；沒下雨時，天氣暖熱，大台北及花東局部地區高溫有機會至36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，最新歐洲模式及美國模式，皆顯示20日起梅雨滯留鋒重返台灣附近南北徘徊，至24日天氣型態尚未改變。有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率。此波梅雨滯留鋒持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波；不過，模式皆會不斷調整，還需持續觀察最新資料。

氣象局：對台影響不大

台灣整合防災工程公司總監賈新興受訪表示，最新的預報顯示，20日左右可能又一波鋒面南下影響台灣，目前歐洲模式預測的降雨相對明顯。另外，這波鋒面在20日、21日往南邊移動後，可能在22日至24日帶起較明顯的西南季風，讓降雨機率增加不過因為是較後期的預報，還需要再觀察幾天。

氣象局預報員劉宇其則表示，這道鋒面的預報變動度高，過去一些資料認為20日會到台灣，但從最新資料看來，直到22日之前，這道鋒面都還沒有移到台灣上空，因此降雨還是認為以西南風為中南部帶來的降雨為主；預計這道鋒面在20日後有逐漸接近台灣北部海面的趨勢，不過目前看起來對台灣影響沒有很大，是否會為台灣帶來更多水氣，還要再觀察。

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梅雨 氣象局

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