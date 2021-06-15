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氣候調查：79%民眾認比疫情嚴重 僅35%大學生願漲油電

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
氣候變遷加劇，台灣近一年來旱象嚴重。本報資料照片
氣候變遷加劇，台灣近一年來旱象嚴重。本報資料照片

氣候變遷加劇，世界多國喊出2050年淨零碳排，但台灣尚無時間表。為了解社會對於氣候變遷態度並作為政策參考，環保署調查一般民眾及大學生相關知識及意向，發現七成九民眾認為氣候變遷比新冠病毒嚴重、八成七願意將冷氣設在26度以下，至於大學生有六成二願意以「選票」作為氣候訴求，僅三成五同意調高油電價格。

環保署今年針對氣候變遷做族群調查，在「價值觀」方面，高達九成民眾及八成大學生對自身及國際氣候行動具有責任感，逾八成民眾認為氣候變遷跟經濟、社會高度相關，甚至有七成九民眾同意，長期而言氣候變遷對人類威脅比新冠病毒更嚴重。八成大學生認為氣候變遷對台灣生態、海岸產生嚴重衝擊，但只有三成五大學生同意為了減緩氣候變遷而調高油電價格。

雖然民眾或大學生對氣候變遷都有一定關注，調查結果也顯示兩大族群相關知識不足，針對氣候變遷主因、溫室氣體排放量及台灣政策法規，一般民眾答對率都不到五成，大學生也僅三至七成。「行動力」部分，九成民眾、七成大學生不曾參加公民活動，但有六成二大學生願意以「選票」進行氣候訴求，八成七民眾願意將冷氣設定在26度以下，顯示民眾願意從自身做到氣候友善，而大學生則傾向公民參與。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，在校園推廣氣候變遷議題時，往往大家都有興趣，但若要真的落實具體行動並做到關心政策，期間仍有一段距離，這方面的落差可能要靠公民參與機制來彌補，包括政府過去舉辦的「公民咖啡館」，或是民間曾倡議的氣候變遷國是會議，邀集民間團體、產官學與政府對談，才能「由下往上」形成好的風氣，另外政府也應該清楚說明氣候變遷政策方向。

至於大學生對於油電漲價意願不高，林彥廷認為，應該要說清楚漲價之後會用在哪裡，以及漲價之後能回饋到實質的氣候行動為何，例如回歸到目前碳費的討論，若能將相關碳費運用於鼓勵大眾節電、轉換電動車、大眾交通工具等減碳作為，會讓大眾更加支持油電漲價是為了落實環境外部成本，而且讓做出氣候行動的人民，能夠實質獲得減碳後的回饋，發揮更好成效。

氣候變遷 大學生 漲價

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