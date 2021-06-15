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居家防疫用電增 核二廠1號機撐到6月底 3能源接棒

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

核二廠1號機由於用過燃料池已滿，將以讓其出力自然衰減方式，到剩下8成出力時就將停機，原本預期6月中旬停機，台電最新預估，核二廠1號機還可以撐到6月底。由於民眾居家防疫，用電量比過去預期高，台電表示，核二廠1號機停機後，將由民營燃氣機組、太陽光電和抽蓄水力「接棒」補上供電缺口。

核二廠1、2號機用過燃料池已滿，卻因核廢料貯存場址難尋、無法取出，因此無法供兩部機運轉40年役期使用，目前因應一號機反應爐內核燃料能量不足，台電自今年2月起，仿效國外電廠作法，採取逐漸減低功率的方式以繼續運轉，預計每日減少發電量約0.2至0.3%。台電表示，核二廠1號機經過最後一次燃料棒裝填期程後不再補充燃料棒，讓其出力自然衰減，衰減到剩下8成出力時就會停機，預計運轉至今年6月底；至15日止，核二廠1號機出力81.5%左右，仍在運轉中。2號機經評估則可運轉至執照屆期2023年的3月。

民眾因居家防疫，加上今年夏季氣溫恐飆高，住宅用電量大增，5月就頻創用電量歷史新高，遠超過過去預估，核二廠1號機停機將造成98.5萬瓩供電缺口，7月之後是否還能供電無虞？台電表示，民營天然氣電廠嘉惠電廠新機組近日已經在試運轉中，近日將會上線，挹注50萬瓩，另外48.5萬瓩不足之處，白天將以太陽光電因應，夜晚尖峰將靠抽蓄水力上場後援。

台電表示，歲修機組部分，包括協和4號機已經大修完成

、歸隊，興達2號機本月底大修完成，大潭電廠6號機、大林電廠6號機則將在7月上旬歸隊。據上述供電規劃，7、8月供電沒有問題；根據台電預估，未來兩個月供電燈號將維持「黃燈」，備轉容量率預計8.64至9.73%之間。

核二 台電 核廢料

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