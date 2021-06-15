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不讓孩子 「遠距中輟」！聯勸號召473台筆電 月底到位

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
聯合勸募發現超過50%的弱勢家庭孩子家裡缺乏相關設備也沒有其他資源。圖/聯勸提供
聯合勸募發現超過50%的弱勢家庭孩子家裡缺乏相關設備也沒有其他資源。圖/聯勸提供

全台停課不停學後，對負擔不起遠距學習設備的弱勢家庭來說，形成不得已的「遠距中輟潮」，聯合勸募緊急統計弱勢學童數位設備需求，首批購置473台，經費約近500萬元，同時啟動急難救助機制，偕同愛心企業多方支持，6月3日已陸續出貨，預計月底前數位設備全數到位。

單親且獨自扶養3個孩子的小萍，在疫情爆發後連工作都沒了，停課後，孩子同時要進行線上學習，偏偏家裡只有一台小萍使用的舊手機，3個孩子只能輪流、甚至爭搶使用，即使進入線上課程，也只能盯著小小的手機螢幕，畫面看不清楚、同學的回應也聽不清楚，學習成效大打折扣，遇到要繳交電子檔作業時更是一大難題。

聯合勸募表示，日前從社福單位提出的需求中，依服務人數、現有資源等合理性評估彙整，啟動數位設備購置專案，公勝保經董事長蔡文俊得知後表示，透過「教育」可從根本翻轉命運，於是率先捐助120萬元，台灣愛丁頓寰盛洋酒公司等愛心企業及捐款人也陸續響應近250萬元，為求第一時間將設備送達弱勢兒少手中，其餘不足經費則由聯合勸募急難救助基金支應。

為避免資源重疊，聯勸同步蒐集各縣市政府教育局處的資源整備資訊，聯勸指出，經比對，發現有數位設備需求的弱勢兒少中，超過50%的孩子家裡缺乏相關設備，也沒有取得教育單位提供的行動載具(含筆記型電腦、平板、手機等)，這群孩子恐怕成為潛在的遠距中輟生，因此數位設備採購成為最急需解決的問題。

為此，宏碁電腦緊急調配因應疫情推出的教育筆電，希望學童能早一步獲學習工具；燦坤實業則運用全台通路整合力量，發揮在地快速服務優勢，串連各門市配送至社福單位所在地，最後再由社工們協助設置線上學習的環境，幫助孩子熟悉設備運用。

聯勸強調，疫情下更凸顯數位升級的重要性，孩子的學習不應資源落差受影響，在聯合勸募號召下，結合社福與企業通力合作的成果，滿足弱勢學童數位設備需求，幫助這群孩子真正做到停課不停學，但完善設備只是第一步，後續相關課程規畫才能有效降低數位落差。

聯合勸募偕同愛心企業購置473台數位設備，幫助弱勢學童停課不停學，設備將於月底全數到位。圖/聯勸提供
聯合勸募偕同愛心企業購置473台數位設備，幫助弱勢學童停課不停學，設備將於月底全數到位。圖/聯勸提供

疫情 停課 愛心

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