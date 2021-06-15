快訊

中職／榜眼籤沒懸念了？陳冠宇與猿隊簽下自行培訓合約

彰化增2確診死亡！60多歲里長出院自主管理突送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心長者跌傷就診增染疫風險 國健署：居家防跌5妙招

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
疫情嚴峻，長者長期在家，恐跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險。圖／本報資料照片
疫情嚴峻，長者長期在家，恐跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險。圖／本報資料照片

65歲以上長者事故傷害死亡原因第2名為跌倒，現疫情嚴峻，長者長期在家，為避免跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險，國民健康署提供「居家防跌5妙招」。

花蓮慈濟醫院家庭醫學科醫師謝至鎠提醒，跌倒會造成頭部受傷、骨折等，嚴重恐造成長期臥床，甚至死亡；此外，曾跌倒的長者因害怕再次跌倒，不敢隨意走動，常在生活中更加依賴家人，增加健康照護需求及複雜程度，花費更多人力及金錢。

國健署調查，長者室內跌傷地點前3名依序為臥室、客廳、浴室，跌傷主因則依序為滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏及碰到或撞上物品或人。為協助民眾於日常細節開始防跌倒，國健署提供「居家防跌5妙招」。

●妙招1：維持居住環境整潔

建議保持地板乾燥，讓家具遠離走道，收納好雜物及電線，再去除地毯及踏墊皺褶及捲起的邊緣，於腳踏墊底下加上防滑墊，以避免滑倒、絆倒。

●妙招2：充足的居家照明

注意室內燈光是否足夠明亮，可加裝小夜燈增加亮度；電燈開關應接近門口，且能輕易觸按。

●妙招3：注意樓梯安全

樓梯應有穩固的扶手，並收拾整潔，邊緣部位需能辨識清楚，盡量與樓梯面不同顏色並可加裝夜光防滑條；樓梯上方及底部應各有1個電燈開關。

●妙招4：注意浴廁防跌措施

建議於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手，在浴室放置防滑墊，並將沐浴用品及毛巾放置在合適高度，避免拿取時要彎腰或踮腳。

●妙招5：注意臥房環境規劃

為方便上下床，床的高度不宜過高或過低，且床邊應有可放置助行器或拐杖之處，建議加裝沙發椅或協助起身的床邊扶手，讓長者起身、坐下、躺下時更安全；此外，要讓長者能從床上輕易開關燈，並在黑暗中能清楚辨識開關。

國健署 沐浴

延伸閱讀

不敢去醫院做產檢 國健署：高齡孕婦掌握7原則

浴室發霉該買除濕機嗎？ 網推「3神器」省錢有效

端午將至居家健康吃 國健署：網購粽子5妙招

大小朋友宅在家補充營養素 國健署：3款健康點心DIY

相關新聞

石門水庫水量超過1億萬噸 因疫情船艇遊湖仍不能營業

石門水庫有效蓄水率今天中午12點達50.0%，水位230.99公尺，水量也在凌晨3點超過1億萬噸，旱象暫時舒緩。

今年1-5月國道A1事故死傷暴增 肇事原因有四成都是它

交通部高速公路局今天公布1到5月國道A1交通事故，共有29件，跟去年同期相比大幅增加，死亡人數足足暴增17人。其中小客車...

華航：7、8月再增4班往返安大略航班

中華航空今天說，持續檢視旅運需求，繼6月增飛6月22、24、29日CI008台北飛往洛杉磯載客航班後，7、8月將再新增四...

德基水庫水位升逾發電水位但暫不發電 全力蓄水

德基水庫今天水位來到1352公尺，比最低取水發電水位1350公尺還多兩公尺。不過，大甲溪發電廠今天表示，未接獲放水指令，...

小心長者跌傷就診增染疫風險 國健署：居家防跌5妙招

65歲以上長者事故傷害死亡原因第2名為跌倒，現疫情嚴峻，長者長期在家，為避免跌傷致死或因而至醫院就診，增加染疫風險，國民...

繳費取貨煮珍奶 超商萬能店員煉成術的代價

近日疫情在台灣擴散，有政治人物發言主張應效法「日本在超商就可進行PCR篩檢」、「泰國在超商就可接種疫苗」。雖是空穴來風，但之所以會有人相信這類發言，也反映出台灣人已經習於在超商滿足各種生活需求，而超商店員被看作為滿足消費者需求，不斷新增技能的「萬能」存在，是如何地深植人心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。