聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門水庫水量超過1億萬噸 因疫情船艇遊湖仍不能營業
石門水庫有效蓄水率今天中午12點達50.0%，水位230.99公尺，水量也在凌晨3點超過1億萬噸，旱象暫時舒緩。
石門水庫滿水位為245公尺，端午節連假雖然市區幾乎都是大晴天，但是水庫山中集水區午後出現間歇性的對流降雨，讓水庫持續有進帳，中午的時候蓄水量、蓄水率、水位都來到枯水期回升的新高點，到了下午2點水位升到231.05公尺，蓄水量1億150.85萬噸，蓄水率50.2%。
雖然石門水庫蓄水率已經達到50%，壩頂碼頭的渡輪可以正常開船，不過桃園市渡船遊艇公會理事長張德傑表示，因為現在全國都還處於3級防疫階段，石門水庫的觀光業全部停擺，還有餐飲餐廳也都只能外帶，所以渡輪也沒有辦法做觀光旅遊的生意，上周公會會員已經按照政府的紓困計畫，透過區漁會申請紓困補助，每艘船每個月約可獲補助4萬元，為期3個月。
張德傑說，現在石門水庫水位230公尺，還是可以看到大部分的夢幻草原，等到水會升高到235公尺的時候整個夢幻草原才會淹沒在水中，到時候意味水情更好轉，希望疫情趕快獲得舒緩解除3級防疫，不然的話渡船遊艇公會會員光靠補助和打零工、小面積耕作，很難賴以為生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言