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石門水庫水量超過1億萬噸 因疫情船艇遊湖仍不能營業

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫蓄水量升破50%，壩頂碼頭邊的灘地只剩一小塊外露。圖／桃園市觀光旅遊局即時影像
石門水庫蓄水量升破50%，壩頂碼頭邊的灘地只剩一小塊外露。圖／桃園市觀光旅遊局即時影像

石門水庫有效蓄水率今天中午12點達50.0%，水位230.99公尺，水量也在凌晨3點超過1億萬噸，旱象暫時舒緩。

石門水庫滿水位為245公尺，端午節連假雖然市區幾乎都是大晴天，但是水庫山中集水區午後出現間歇性的對流降雨，讓水庫持續有進帳，中午的時候蓄水量、蓄水率、水位都來到枯水期回升的新高點，到了下午2點水位升到231.05公尺，蓄水量1億150.85萬噸，蓄水率50.2%。

雖然石門水庫蓄水率已經達到50%，壩頂碼頭的渡輪可以正常開船，不過桃園市渡船遊艇公會理事長張德傑表示，因為現在全國都還處於3級防疫階段，石門水庫的觀光業全部停擺，還有餐飲餐廳也都只能外帶，所以渡輪也沒有辦法做觀光旅遊的生意，上周公會會員已經按照政府的紓困計畫，透過區漁會申請紓困補助，每艘船每個月約可獲補助4萬元，為期3個月。

張德傑說，現在石門水庫水位230公尺，還是可以看到大部分的夢幻草原，等到水會升高到235公尺的時候整個夢幻草原才會淹沒在水中，到時候意味水情更好轉，希望疫情趕快獲得舒緩解除3級防疫，不然的話渡船遊艇公會會員光靠補助和打零工、小面積耕作，很難賴以為生。

石門水庫 遊艇 疫情

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