石門水庫水量超過1億萬噸 因疫情船艇遊湖仍不能營業

近日疫情在台灣擴散，有政治人物發言主張應效法「日本在超商就可進行PCR篩檢」、「泰國在超商就可接種疫苗」。雖是空穴來風，但之所以會有人相信這類發言，也反映出台灣人已經習於在超商滿足各種生活需求，而超商店員被看作為滿足消費者需求，不斷新增技能的「萬能」存在，是如何地深植人心。

2021-06-15 16:34