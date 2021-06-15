雪霸園區休養近月 人少了野生動物來了
雪霸國家公園因疫情封園近一個月，入園人數大幅減少，過去在園區僅能在步道以外，只聞聲音不見蹤影，近來雪霸處員工巡查園區，多次目睹山羌，甚至連珍貴稀有保育野生動物台灣野山羊、藍腹鷴都現身，都讓人大為驚艷。
疫情5月19日發布三級警戒起，雪霸處封閉園區內山屋、生態保護區，及雪見、觀霧、武陵遊憩區，雪霸處副處長林文和說，除了雪霸處等公務人員外，入園人數大幅減少，因此原本怕人的野生動物，陸續出現在遊憩區、林道、步道等覓食活動。
員工近日執行園區巡查勤務，多次紀錄到山羌在大鹿林道東線活動、母藍腹鷴攜帶小藍腹鷴成群在桃山瀑布步道覓食，甚至還有台灣野山羊在武陵農場七家灣溪喝水，及山羌晚間出現在觀霧管理站賣店咖啡廳大門張望，母山羌帶小山羌在雪見遊憩區管理站宿舍外活動的畫面。
雪霸處指出，疫情讓台灣山林獲得暫時休養生息，野生動物因此可以大膽外出活動，有些場景難得一見，疫情三級警戒期間，雖然很多活動取消或延期，但雪霸處還是推出多項線上環教活動，也期盼未來解封，民眾再度進入山林，不干擾、不餵食、不獵捕「三不」原則與野生動物相處，永續大自然的生態資源得以永續。
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