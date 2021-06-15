雪霸園區休養近月 人少了野生動物來了

雪霸國家公園因疫情封園近一個月，入園人數大幅減少，過去在園區僅能在步道以外，只聞聲音不見蹤影，近來雪霸處員工巡查園區，多次目睹山羌，甚至連珍貴稀有保育野生動物台灣野山羊、藍腹鷴都現身，都讓人大為驚艷。

疫情5月19日發布三級警戒起，雪霸處封閉園區內山屋、生態保護區，及雪見、觀霧、武陵遊憩區，雪霸處副處長林文和說，除了雪霸處等公務人員外，入園人數大幅減少，因此原本怕人的野生動物，陸續出現在遊憩區、林道、步道等覓食活動。

員工近日執行園區巡查勤務，多次紀錄到山羌在大鹿林道東線活動、母藍腹鷴攜帶小藍腹鷴成群在桃山瀑布步道覓食，甚至還有台灣野山羊在武陵農場七家灣溪喝水，及山羌晚間出現在觀霧管理站賣店咖啡廳大門張望，母山羌帶小山羌在雪見遊憩區管理站宿舍外活動的畫面。