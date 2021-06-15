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水庫重新蓄滿湛藍湖水 新竹縣將調整節水措施放寬用水

聯合報 / 記者巫鴻瑋陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣寶二水庫目前蓄水量已超過半分飽，不到1個月時間水庫又重新恢復湛藍美景。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣寶二水庫目前蓄水量已超過半分飽，不到1個月時間水庫又重新恢復湛藍美景。記者巫鴻瑋／攝影

寶山及寶二水庫受惠於前陣子的梅雨天氣，蓄水率已經從個位數在短短不到1個月之內，大幅上升，分別來到50%及66%，總蓄水量超過2000萬立方公尺，新竹縣府也公告4項調整節水措施，包含縮短減壓供水時段、調降工業用水大戶節水率為7%、調降非工業用水大戶節水率調整為10%，以及廢止地下水用水範圍及引用水量限制。

工務處說明，調整是根據中央旱災應變指揮中心所指示，因新竹地區雨量較旱期豐沛，目前寶山水庫蓄水量已有250萬立方公尺、寶二水庫更有2067萬立方公尺，對於新竹縣市及竹科的用水緊張問題已大幅減緩。

新竹縣調整4項節水措施，包含原本自來水全天減壓供水，調整為夜間減壓供水，縮短到從晚間10時至隔天上午6時；每月1000度以上工業用水大戶節水率由13%調整為7%；非工業用水戶，如為游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由20%調整為10%；且地下水用水範圍及引用水量限制公告，18日起廢止。

因目前新竹縣已暫無缺水、用水緊張問題，原先為了應對6月1日水情轉紅燈、新竹分區供水，而在各鄉鎮市廣設的臨時供水處，也將暫時不會使用，縣府也表示，新竹縣各鄉鎮公所所設立臨時供水處，現階段還不會撤除，不過後續會依水利署水情政策指示配合辦理。

縣長楊文科則說，在老天爺恩惠及民眾攜手抗旱下，新竹地區6月1日暫緩實施供5停2政策，水情燈號維持減量供水的橙燈，雖然水情暫時減緩，抗旱工作仍要繼續，也提醒民眾持續保持節約用水，珍惜水資源，讓珍貴的水資源能充分有效利用。

新竹 水庫 抗旱

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