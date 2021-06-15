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疫情高峰點已過？熱區數據交叉？看「重災區」雙北情勢變化

孩子放防疫假直盯3C 醫師：小心放完假多一堆眼鏡族

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
學生放防疫家宅在家，醫師提醒長期盯著3C，近視度數將大增。圖／安南醫院提供
學生放防疫家宅在家，醫師提醒長期盯著3C，近視度數將大增。圖／安南醫院提供

各級學校因為疫情停學、孩子只能宅在家，不管是上網聽取線上課程或是盯著3C的時間都變長，眼科醫師提醒，可能因此增加孩子近視的程度，愈小的孩子盯著3C的時間要愈短，時間到就應讓眼睛休息，否則防疫假放完，又會多了許多小小的眼鏡族。

台南市立安南醫院眼科中心洪純玲副院長表示，近視兒童因長期點用睫狀肌麻痺劑，導致瞳孔長期被散開，在此情況下又長期近距離不當使用3C設備，讓過多螢幕的藍光會經由瞳孔刺激到視網膜，加上持續看螢幕使得眨眼次數變少以致眼睛乾澀疲勞，近視度數反而容易增加，家長必須好好正視此問題。

眼科驗光師胡靖雯建議，一般來說，線上視訊上課以每達30分鐘就休息10分鐘為宜，端視小孩年紀而定。越低年級孩童，注視螢幕時間須越短，以不超過15分鐘為佳。休息時間就充分休息不要再滑手機，建議可做簡易運動或幫家長分擔家事，勿再做近距離使用雙眼事情。

除控制每次使用時間外，使用3C設備的距離也需留意。一般電視的最佳使用距離為電視螢幕尺寸的3.5倍，比如觀看32寸螢幕應距離2.8米，40寸應距離3.6米。

如為電腦螢幕時，雙眼視線應在水平視線下10到20度之間，螢幕應與雙眼保持50到70公分距離。此外，多吃蔬果避免油炸食物跟偏食，每日補充含葉黃素及DHA食物，如此可提升細胞抗氧化性及保護雙眼濕潤度。

洪純玲強調，孩童因視力變化快速，建議家長定期追蹤自家小孩視力長期連續狀況為宜，如有出現任何變化，盡速檢查治療為上策以免憾事發生。

學生放防疫家宅在家，醫師提醒長期盯著3C，近視度數將大增。圖／安南醫院提供
學生放防疫家宅在家，醫師提醒長期盯著3C，近視度數將大增。圖／安南醫院提供
學生放防疫家宅在家，醫師提醒長期盯著3C，近視度數將大增。圖／安南醫院提供
學生放防疫家宅在家，醫師提醒長期盯著3C，近視度數將大增。圖／安南醫院提供

3C 近視 視力

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