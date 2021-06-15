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燈籠果營養成分勝蘋果 專家推薦品嚐夏日酸甜滋味

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
酸漿果色鮮黃，又稱為黃金莓。圖／農委會台南區農業改良場提供
酸漿果色鮮黃，又稱為黃金莓。圖／農委會台南區農業改良場提供

酸漿俗稱「燈籠果」或「黃金莓」，初夏是其盛產期，也是品嚐的最佳時機。農委會台南區農業改良場鼓勵消費者多多選購，並提醒選購時，應挑選果實顏色金黃，外型飽滿勻稱，外層萼片乾燥、無發霉尤佳，酸漿除了營養豐富、含有多種維生素及礦物質，且低熱量，品嘗夏日酸甜好滋味。

台南場楊宏瑛場長，酸漿為茄科酸漿屬（Physalis）草本植物，廣泛分布在溫帶和亞熱帶地區。果實包在花萼內，外型像個燈籠，因此俗名為「燈籠果」。其中祕魯酸漿(Physalis peruviana；Cape Gooseberry)果實金黃色，又稱為「黃金莓」，是目前消費市場主流。酸漿的用途與番茄相似，可以直接食用或者製成沙拉、甜點、果醬、果凍、調味品。

台南場表示，酸漿每百公克酸漿果實含鉀292.6毫克，為蘋果的2.6倍，含鐵1.24毫克，為蘋果之12.4倍；含維生素A 720 IU為蘋果的60倍，維生素B1含量0.1毫克，為蘋果的5倍，維生素B2含量0.17毫克為蘋果的17倍，維生素B3含量0.8毫克則為蘋果16倍，維生素C含量20毫克為蘋果6.9倍，僅需食用6-8粒足可滿足維生素A、C及B3每日攝取量。但除此之外，酸漿含有像是多酚類及類胡蘿蔔素等多種營養素，因此從古至今都被視為民俗藥草之一種，也是國際醫學研究重點之一。

台灣早在60、70年代自南美洲引進酸漿的栽培，於中部山區種植，因為消費者認知不高，且稍費工採收，故未被大量推廣。近年來農民自日本引入優良品種，在嘉義布袋地區種植。該品種果實顆粒大，重量在14至17公克間；糖度高達14Brix，風味佳，推出後頗受好評，成為地方特色農產品，初夏來到布袋地區，切莫忘記品嘗酸漿的好風味。

酸漿柚果實被膜呈現綠色，成熟後轉為黃褐色為果實成熟主要判斷指標。圖／農委會台南區農業改良場提供
酸漿柚果實被膜呈現綠色，成熟後轉為黃褐色為果實成熟主要判斷指標。圖／農委會台南區農業改良場提供
酸漿種植網室內。圖／農委會台南區農業改良場提供
酸漿種植網室內。圖／農委會台南區農業改良場提供

甜點 農民 農委會

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