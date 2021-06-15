批評長輩是防疫破口...老人受虐恐成「屋內事」

今天是「世界老人虐待警醒日」，台灣防暴聯盟指出，據衛福部統計，去年家暴通報案中，高達8千多件為「直系血姻親卑親屬虐待尊親屬」，意即晚輩對長輩施虐，若再加上獨立統計的老人保護案件通報，數量更不只8千多。聯盟認為，新冠肺炎疫情迫使家庭成員衝突增加、社會充滿高壓惶恐氛圍，老人受虐事件極可能成為「屋內事」，成為防疫下被掩蓋的傷口，提醒民眾簡單3步驟，對家中及社區中的老人家多一點關心、少一點責怪。

台灣防暴聯盟表示，老人虐待事件通常不只存在單一類型，根據警政人員2017年研究，有超過21.7%的案件存在著兩種以上的暴力形式，衛福部老人保護概況統計資料則將老人保護類型分為：疏忽、遺棄、身體虐待、精神虐待、財產侵占/搾取與無人撫養，其中，又以無人撫養作為最常見的受虐類型。

由於近來疫情緊張，防暴聯盟指出，社會中充斥著批評老人為疫情破口、嘲笑老一輩不會使用掃描軟體等情事，不但加深世代隔閡，也加劇年齡歧視，這些累積已久的歧視，恐將進一步成為滋生暴力的溫床，因此呼籲民眾，歧視、對立往往來自於對彼此生活經驗的不理解，防疫期間，社會更需要的是少一些責怪、多一點關心。

台灣防暴聯盟說，高齡社會加速到來，加上台灣傳統社會「法不入家門」陋習，導致受虐老人對外求助意願不高，或喪失向外求援的能力，因此聯盟從2018年陸續成立社區照顧關懷據點輔導培力團隊，藉由關懷訪視、電話問安挖掘社區中隱藏的老人虐待事件，相信唯有透過「改善公眾態度」，才能從最根本杜絕暴力的發生。

為此，防暴聯盟分享3步驟，邀民眾在恐懼蔓延的社會氛圍中一起守護高齡長者，從自身對身旁長者的友善開始做起：

第1步：多與家中長者談天。疫情期間，透過電話、視訊等方式，簡單3分鐘的問候，都是關心的開始。

第2步：隨時問候與關心社區長者。即使減少外出，我們多一份關心、留意鄰居長輩動向，若有發覺任何警急情況，都可以是救援的第一線。

第3步：認識家中附近的社區照顧關懷據點。疫情結束後，請留意家中附近的社區照顧關懷據點，並了解社區互助理念，鼓勵讓家中長者走出家門，放心讓長者在熟悉的環境中安老；疫情期間，社區照顧關懷據點依舊持續提供電話問安等遠距服務，減少疫情與距離帶來的衝擊。