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孩童家庭防疫補貼今開領 到7-ELEVEN提領再享專屬優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
指定商品第2件5折優惠，購買指定商品滿150元持3大支付立享最高8.8折優惠。圖／7-ELEVEN提供
指定商品第2件5折優惠，購買指定商品滿150元持3大支付立享最高8.8折優惠。圖／7-ELEVEN提供

家有國小學童的爸媽今天起開放上網登記領取政府防疫紓困4.0孩童家庭防疫補貼，而7-ELEVEN也響應政府政策，除了門市內的中國信託及國泰世華ATM自6月18日起開放民眾提領防疫補貼，家長僅須攜帶孩童健保卡與個人提款卡、透過簡單4步驟就能快速領取，7月7日前領取完成還可獲得專屬優惠小白單，享有防疫必備的營養補給、堅果零食、清潔用品等指定品項專屬優惠。

不僅如此，7-ELEVEN全店線上線下同步祭出3大好康，包括加值icash單筆滿5,000元以上，加贈50點OPEN POINT點數；門市自6月18日起至6月20日限時3天推出指定商品第2件5折優惠，購買指定商品滿150元持icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包支付立享8.8折（部分商品9.5折）；以及行動隨時取指定CITY系列飲品以及家庭號瑞穗鮮乳930ml優惠。可線上支付、跨店使用、無兌換期限，還能轉贈暫時見不到面的親友聯繫感情。

而為響應618購物節，活動期間自6月18日起至6月29日至7-ELEVEN寄取件、繳代收，結帳當下當筆還可享CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶、CITY CAFE濃萃冰拿鐵及CITY PRIMA冰精品拿鐵，單杯49元優惠。讓民眾一站搞定提領防疫補貼、物資補給、寄取件、繳代收免四處奔波。

行動隨時取指定CITY系列及家庭號瑞穗鮮乳優惠，最高現省8,000元。圖／7-ELEVEN提供
行動隨時取指定CITY系列及家庭號瑞穗鮮乳優惠，最高現省8,000元。圖／7-ELEVEN提供
6月18日起，到7-ELEVEN即可提領孩童家庭防疫補貼還可再享指定商品專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
6月18日起，到7-ELEVEN即可提領孩童家庭防疫補貼還可再享指定商品專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
加值icash單筆滿5,000元以上，加贈50點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供
加值icash單筆滿5,000元以上，加贈50點OPEN POINT點數。圖／7-ELEVEN提供

健保卡 7-Eleven

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