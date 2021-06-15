中醫大新竹附醫研發保健中藥清肺飲 緩解呼吸道症狀

一名30多歲女性之前確診為新冠肺炎輕症患者，康復解隔離後因持續出現咽癢、咽喉不適，偶而還有咳嗽等症狀，前往中醫科就診，醫師開立清肺飲，作為平常保養呼吸道，並來緩解輕微呼吸道症狀。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主任徐新政表示，近日常被民眾諮詢中央配方「清冠一號」，此配方是由衛生福利部國家中醫藥研究所研發的，配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，是治療處方用藥、對應新冠肺炎的用藥，不宜自行服用。

為了讓民眾平日也能保健保養，徐新政與團隊研究，調配出清肺飲藥方，較為適合一般民眾保養呼吸道，選用滋陰潤肺的藥物像是麥門冬、杏仁等，還有黃耆善治胸中大氣，藉由補氣加強免疫力，處方包含魚腥草、枇杷葉、黃芩等具有清熱解毒消炎抗菌的成份，因此，如果有輕微的呼吸道症狀例如咳嗽、咽痛、咽乾也可以緩解。