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中醫大新竹附醫研發保健中藥清肺飲 緩解呼吸道症狀
一名30多歲女性之前確診為新冠肺炎輕症患者，康復解隔離後因持續出現咽癢、咽喉不適，偶而還有咳嗽等症狀，前往中醫科就診，醫師開立清肺飲，作為平常保養呼吸道，並來緩解輕微呼吸道症狀。
中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主任徐新政表示，近日常被民眾諮詢中央配方「清冠一號」，此配方是由衛生福利部國家中醫藥研究所研發的，配方包含板藍根、魚腥草及黃芩等10種中藥材，是治療處方用藥、對應新冠肺炎的用藥，不宜自行服用。
為了讓民眾平日也能保健保養，徐新政與團隊研究，調配出清肺飲藥方，較為適合一般民眾保養呼吸道，選用滋陰潤肺的藥物像是麥門冬、杏仁等，還有黃耆善治胸中大氣，藉由補氣加強免疫力，處方包含魚腥草、枇杷葉、黃芩等具有清熱解毒消炎抗菌的成份，因此，如果有輕微的呼吸道症狀例如咳嗽、咽痛、咽乾也可以緩解。
徐新政表示，清肺飲一般兒童也可以服用，但是劑量比較輕，須由醫師評估用量。同時提醒，除了茶飲藥方有助於提升免疫力，運動也是很重要，在家伸展或是瑜珈都是很不錯的選擇。還有就是維持規律的作息，不要太過緊張，戴口罩，勤洗手，少出門，每個人都是重要的環節。
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