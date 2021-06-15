不用出門也能暢遊書海！「10大電子書店」讓你隨時隨地閱讀

隨時隨地都能閱讀

新冠肺炎疫情在台升溫，指揮中心宣佈三級警戒延長到6月28日，全台圖書館也暫時閉館直到警戒解除，沒有圖書館可去，又想要充實自己，這時候「電子書」絕對是你的選擇之一！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查各大討論平台及iOS、Android載點，網友討論熱度最高的10大電子書平台，不用出門，也能在電腦、手機、平板、閱讀器這些裝置中暢遊書海，閱讀正版書籍！

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NO.10 HyRead ebook

「HyRead ebook」電子書店內建超過14萬本繁體中文書，並與多間學校圖書館有合作，合作涵蓋所有台灣公共圖書館及台灣大專院校圖書館，中小學圖書館也超過350家，圖書館的用戶可以透過HyRead App登入，即可直接在App裡借閱電子書，不用再另外載App。

有網友分享HyRead確實提供快速借閱的服務，但推出的閱讀器HyRead gaze使用上卻沒有這麼順手，閱讀進度會有回朔不正確的問題。

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NO.9 Hami書城

中華電信推出的「Hami書城」提供聯合、自由、中時等每日報紙，也有許多當期、過期的熱門雜誌可閱讀，是網友選擇的主因之一。

「Hami書城」還有內建語音功能，把原本附在書後的CD變成QR Code，只要掃描即可學習語言聽力，網友大讚「Hami書城的分類很清楚，可以很效率的找到想看的書籍」，Hami書城推出的月讀包，每月扣繳149元即可隨看隨載，讓許多電子書愛好者直呼「抄划算」。

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NO.8 Kindle電子書店

全球銷量最大的網路書店「亞馬遜書店」也推出電子書店「Kindle」，只要在外國語言選擇中文（繁中），就會直接進入Kindle繁體中文電子書店，不需要購買指定閱讀器，只要下載App就可以買書，但「Kindle」的付費機制對台灣人而言屬於跨境消費，需要手續費1%，且電子書是以美元定價。

有趣的是，「Kindle」除了一般筆記的功能外，還內建記憶卡的複習功能，只要做上記號，即可透過「分享」匯出，這功能對許多電子書愛用者十分新鮮。

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NO.7 東立電子書城

台灣三大漫畫出版社之一的「東立」推出「東立電子書城」，漫迷們在上面可以觀賞《七大罪》、《進擊的巨人》等少年漫畫，除了日本代理的作品，台灣原創漫畫《火鳳燎原Q》、《記憶的怪物》一樣看得到，連載漫畫都是期間限定、免費閱讀，時間過了可能就無法看到較前面的集數。

另外東立還設有「東立Darling+電子雜誌」，喜愛看BL的讀者，在這邊可以看到正版授權的作品，滿足你的腐魂！

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NO.6 myBook樂讀隨我

台灣大哥大推出的「myBook樂讀隨我」提供各種雜誌、漫畫、書籍供讀者閱讀，並支援電子有聲書，提供影音學習，是許多通勤族把握時間充實自己的好夥伴！

「myBook樂讀隨我」還有18分影音說書內容可供讀者使用，與大大讀書獨家，推出每月150元專家觀點、影音說書服務，一週更新一則，另外，首次使用登入的對者可以享13天免費優惠（第15天恢復每月150元），是許多剛入電子書坑讀者的選擇之一！

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NO.5 Pubu電子書城

台灣最資深的電子書平台「Pubu」目前擁有超過12萬冊的電子書，提供各式各樣免費、收費的電子內容，有別於其他電子書平台是單純提供讀者資源閱讀，「Pubu」還能讓作家、出版社刊登免費內容，自主上架。

App介面就像書櫃，且翻書時還有會翻書聲音，許多讀者覺得使用起來很順暢，另外，Pubu還有提供下載版讓讀者也可以離線閱讀，可以在手機、平板等任何裝置上使用。

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NO.4 樂天kobo電子書

「樂天Kobo」是日本樂天株式會社旗下的電子書品牌，除了繁中版、英文版外，也能選則法文、西班牙文等多國語言的書籍，「Kobo」除了價格低廉外，有些書籍會在Kobo搶先上架，書種相當豐富，偶爾還會有限定優惠。

網友認為「Kobo」的閱讀介面乾淨，適合習慣在手機、平板上閱讀的讀者，Kobo也有推出桌機版，軟體下載好以後，登入帳號，即可在電腦觀看。

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NO.3 博客來電子書

台灣最大網路書商「博客來」也加入電子書行列，每週末會有精選66元的電子書，也有一些限時的免費電子書可以閱讀，價格比起其他平台更親切，且藏書量豐富也是許多讀者選擇的原因之一。

不過，滿多讀者認為博客來的App不太順手，沒有專屬閱讀器可應用，介面也常卡住，但由於是剛接觸電子書的讀者最容易接觸的管道，還是許多人推薦博客來。





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NO.2 BOOKWALKER電子書

「BOOKWALKER中文電子書」是由「台灣角川」與「日本BOOK☆WALKER」共同成立，以中文電子書為主，包含雜誌、文學、生活實用書等各類型書籍，主打輕小說與漫畫的數量是台灣電子書平台中最多。

如果是喜愛輕小說類型的讀者十分適合使用「BOOKWALKER」，因為有許多電子書才有的番外篇、特別後記、插畫、手機桌布、特製書架等特別內容及贈品。

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NO.1 Readmoo讀墨電子書

「Readmoo讀墨」號稱全球最大的繁體中文電子書店，也是台灣最大的EPUB電子書服務平台，是許多電子書使用者的首選，內建功能一鍵即可轉換直排/橫排，有讀者表示「有種看一般書籍的感覺」。

「Readmoo讀墨」有不少免費的書籍可以閱讀，有些電子雜誌期數也十分完整，不過有讀者認為，「Readmoo讀墨」的價格較沒競爭力，對此，他們回應電子書的價格是出版社決定，讀者可以多利用網站上的優惠活動。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月12日至2021年06月11日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區、APP商店及部落格等，針對討論『電子書店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」







