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周末梅雨鋒面強勢重返！下周迎大量降雨 不輸前2波

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
梅雨滯留鋒面周六接近。聯合報系資料照
梅雨滯留鋒面周六接近。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，周六起梅雨滯留鋒面徘徊，下周日開始到下周四有劇烈且大量降雨機率，強度不輸前兩波。

吳德榮說，昨天天氣炎熱；最高溫在南投市37.1度，北（台北士林區36.7度）、南（高雄內門區36.0度）也達高溫警示標準；昨仍有午後對流，較前幾天弱、且範圍小。

吳德榮說，今晨觀測資料顯示，台灣西南沿海已有零星降雨，其他地區天氣晴朗。 

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今起至周五台灣附近盛行西南風，迎風面水氣抬升，中南部易降雨；背風面過山沉降，北部、東半部、大多晴朗、天氣炎熱，將有連日高溫（36度以上）出現，要注意防曬、防中暑。

吳德榮說，迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率；背風面則降雨機率偏低，午後山區偶有非常零星的降雨。

吳德榮說，今天各地區氣溫：北部24至36度，中部24至37度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，周六鋒面接近，水氣增多，大氣不穩定度提高，各地轉有局部陣雨或雷雨，西南風迎風面的中南部，雨勢較大。 

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式及美國(GFS)模式，皆模擬周日起「梅雨滯留鋒」重返台灣附近、南北徘徊，至下周四天氣型態尚未改變。有激發「中、小尺度」對流系統，伴隨「劇烈天氣」及「大量降雨」的機率。

吳德榮說，模式模擬亦顯示，此波「梅雨滯留鋒」持續的時間及所帶來的降雨，都將不亞於前2波；不過，愈接近模擬的末期，理論上的「不確定性」會增大，模式也會不斷調整，需持續觀察最新資料。

吳德榮 梅雨

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