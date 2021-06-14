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「疫苗少到連老人跟老人都搶」 趙少康籲蔡政府放行郭台銘

瑞豐夜市宣布明復業 網路一片罵聲：要錢不要命嗎

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
高雄市瑞豐夜市5月17日宣布自主停業，創下開業23年來最長的休市，一度還傳出可能熄燈，瑞豐夜市官網今晚宣布，6月15日起恢復營業。翻攝自瑞豐夜市官網
高雄市瑞豐夜市5月17日宣布自主停業，創下開業23年來最長的休市，一度還傳出可能熄燈，瑞豐夜市官網今晚宣布，6月15日起恢復營業。翻攝自瑞豐夜市官網

高雄市瑞豐夜市5月17日宣布自主停業，創下開業23年來最長的休市，攤商頓失收入叫苦，一度還傳出可能熄燈，瑞豐夜市官網今晚宣布，6月15日起恢復營業，強調會配合市府要求的各項防疫規範，但消息一出，網友紛紛留言「為了錢不要命嗎」、「逛夜市怎麼保持1公尺社交距離」等，也有不少人標註市長陳其邁，要市長表達態度。

高雄市經發局長廖泰翔表示，目前還在防疫三級警戒期間，夜市禁內用、一律外帶，嚴禁邊走邊吃等，明天會派員到現場了解業者是否有落實人流管制等各項防疫規範，若有違規一定依法告發。

廖泰翔也說，目前沒要求夜市必須停業，瑞豐夜市上月是自主停業，消費者仍可以外帶方式支持攤商，在防疫及經濟活動間取得平衡，對攤商叫苦盼獲得紓困，市府會透過「高雄好家載」防疫互助經濟等方式盡力協助。

瑞豐夜市官網今晚貼出訊息寫到「明天6月15日恢復正常營業，為讓消費者安心，夜市已經全面消毒，防疫措施通通到位，請戴好口罩保持社交距離，非密閉的數千坪空間，瑞豐夜市仍是外帶美食的好所在，請安心來消費」。

消息一出，網友紛紛留言「不要有僥倖心態，這場疫情沒有人是局外人」、「不能忍忍嗎？疫情好不容易緩解」、「得肺炎不一定會死，但沒生意做一定會餓死，只能鋌而走險放手一搏了」。

夜市 社交距離

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高雄瑞豐夜市15日起恢復營業 市府：限外帶、禁邊走邊吃

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