長者戶外排隊等疫苗恐中暑！專家：四樣避暑小物要帶著

北市明起開放85歲以上長者接種AZ疫苗，幾家大醫院都將接種報到的地點安排在戶外或半戶外場所，避免群聚感染。但最近天氣非常炎熱，高齡長者在戶外排隊，很容易中暑。三軍總醫院腎臟科主治醫師、中暑防治中心主任朱柏齡提醒，長者不要穿太多，外衣最好是可以脫掉的；另外一定要帶傘和飲水，若很怕熱，可帶一條濕毛巾和小電扇。

朱柏齡表示，年紀大、有慢性病的人比較容易中暑，因為心肺功能和皮膚血液循環較差，連帶影響到流汗、散熱的功能也較差。

另外，年長者通常比較怕冷，平常會穿比較多，在室內倒是沒關係，但在溫度較高的戶外，一定要把多餘的衣服脫下來。如果長輩在室內吹冷氣會冷，建議可以帶著一件薄外套，在戶外不穿，進到室內再穿。

朱柏齡建議，明天在戶外等待時，長輩一定要撐傘，遮蔽掉陽光，可以有效降溫，預防中暑。如果真的很擔心，可以帶著耳溫槍，如果耳溫超過攝氏38度，那就要趕快移到陰涼處，噴水、移除多餘衣物，吹電扇，趕快把體溫降下來。

除了雨傘，朱柏齡也建議一定要帶水壺，多喝水也有助於散熱、避免中暑。至於小電扇，朱柏齡說，如果戶外溫度高於體溫，吹電扇就沒有用，但在頸後放一條冷的濕毛巾，再用小電扇去吹，確實會感覺比較涼快。

朱柏齡提醒，在戶外待了一陣子，剛進到室內冷氣房的時候，如果要測量體溫，很可能會發現體溫偏高，這時候現場的醫護人員必須要小心分辨，建議先讓長輩室內稍微休息一段時間，再重新量體溫，如果還是降不下來，那可能就是真的發燒。