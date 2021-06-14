長者排隊打疫苗慎防熱傷害 戶外撐傘多喝水

高齡長者AZ疫苗接種明天起開跑，醫師提醒，天氣高溫炎熱，若等候接種大排長龍到戶外，要記得撐傘多喝水，若出現頭暈、噁心等熱傷害症狀，要儘速到陰涼處休息。

依照中央氣象局預報，明天各地高溫攝氏33至35度，雙北盆地區域、南投及花東縱谷地帶高溫有機會來到36度以上，台東有焚風發生的機率。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇告訴中央社記者，今天在花博園區支援疫苗接種，雖然已安排排隊動線，並維持社交距離，但排隊人龍可能延伸到戶外，頂著炎熱天氣下排隊等候，對高齡長者是一大挑戰。

姜冠宇提到，擔心高齡長輩還沒打疫苗前，可能中熱衰竭甚至中暑。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡也提到，高齡長者或罹患慢性病者，對高溫的耐受度較差，且戶外排隊體溫可能升高，醫師更要仔細區分是否為感染症引起的發燒。

朱柏齡建議，帶家中長輩出門打疫苗，盡量不要在戶外逗留，也或可考慮發放號碼牌取代大排長龍，若不得已要排隊到戶外，也務必要撐傘多喝水，並留意長輩身體狀況。

朱柏齡提醒，若出現頭暈、頭痛、呼吸快、心跳加快、噁心、嘔吐或虛弱等熱傷害症狀，要盡快帶長輩到冷氣房或陰涼處休息喝水降溫。