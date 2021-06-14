快訊

日職／吳念庭5支1 得點圈又敲安貢獻西武第1分

貴爆仍搶手！打疫苗團又來了 輝瑞嬌生任選最高35萬元

長者排隊打疫苗慎防熱傷害 戶外撐傘多喝水

中央社 / 台北14日電
夏日炎熱，一定要注意水分攝取量。示意圖／Ingimage
夏日炎熱，一定要注意水分攝取量。示意圖／Ingimage

高齡長者AZ疫苗接種明天起開跑，醫師提醒，天氣高溫炎熱，若等候接種大排長龍到戶外，要記得撐傘多喝水，若出現頭暈、噁心等熱傷害症狀，要儘速到陰涼處休息。

依照中央氣象局預報，明天各地高溫攝氏33至35度，雙北盆地區域、南投及花東縱谷地帶高溫有機會來到36度以上，台東有焚風發生的機率。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師姜冠宇告訴中央社記者，今天在花博園區支援疫苗接種，雖然已安排排隊動線，並維持社交距離，但排隊人龍可能延伸到戶外，頂著炎熱天氣下排隊等候，對高齡長者是一大挑戰。

姜冠宇提到，擔心高齡長輩還沒打疫苗前，可能中熱衰竭甚至中暑。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡也提到，高齡長者或罹患慢性病者，對高溫的耐受度較差，且戶外排隊體溫可能升高，醫師更要仔細區分是否為感染症引起的發燒。

朱柏齡建議，帶家中長輩出門打疫苗，盡量不要在戶外逗留，也或可考慮發放號碼牌取代大排長龍，若不得已要排隊到戶外，也務必要撐傘多喝水，並留意長輩身體狀況。

朱柏齡提醒，若出現頭暈、頭痛、呼吸快、心跳加快、噁心、嘔吐或虛弱等熱傷害症狀，要盡快帶長輩到冷氣房或陰涼處休息喝水降溫。

新冠疫苗 AZ疫苗 高溫

延伸閱讀

長者熱傷害人數今年恐升 居家防疫、防中暑這樣做

熱傷害人數增 營養師提供補水等防中暑6招

相關新聞

長者排隊打疫苗慎防熱傷害 戶外撐傘多喝水

高齡長者AZ疫苗接種明天起開跑，醫師提醒，天氣高溫炎熱，若等候接種大排長龍到戶外，要記得撐傘多喝水，若出現頭暈、噁心等熱...

為什麼防疫用75%酒精 沒有標示保存期限？

新冠肺炎（COVID-19）疫情吃緊，不少民眾找出半年前購買的酒精，發現上面並沒有標示保存期限，不知道會不會有因為過期而...

西南風晚起漸強 未來一週中南部易有雨

氣象局今天說，明天針對南投、大台北等7縣市發布高溫警示，氣溫預估達攝氏36度以上，東南部可能有焚風；今晚起西南風逐漸增強...

疫情鬧血荒 「世界捐血人日」Facebook邀民眾挽袖捐血

國內疫情持續三級警戒，民眾減少出門拼防疫卻也讓各地血庫鬧血荒，今天是6月14日「世界捐血人日（World Blood D...

【青春留鄉16】動保博士厭倦學術象牙塔 移居宜蘭務農要讓福壽螺退散

林芳儀是留美生物學家，從彰化北上取得台大動物學碩士，再到美國拿野生動物保育博士，專長是研究鳥類與棲地之間的關係。8年前，她覺得在台北的學術象牙塔裡彷彿走到了倦怠期，一直鑽研理論似乎不能改變什麼，於是停下學術研究，全家從台北搬到宜蘭小農村當起農夫，在農田裡展開福壽螺的科學實驗計畫，盼學以致用，為台灣農業掀起一場寧靜革命。

【光電遇惡火／下】1輛特斯拉起火需10噸水來救 電動車火災比一般車更危險

隨著電動系列車輛在全球嶄露頭角，常見電動車輛或油電混合車行駛於大街小巷，除了有電動公車路線服務市民，特斯拉純電的車輛也愈來愈多，這種車輛發生火災，電池會產生大量熱能，不是一般汽車火警處理流程可以應付的，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。