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為什麼防疫用75%酒精 沒有標示保存期限？
新冠肺炎（COVID-19）疫情吃緊，不少民眾找出半年前購買的酒精，發現上面並沒有標示保存期限，不知道會不會有因為過期而無法發揮消毒功效的狀況？
針對這樣的疑問，台灣菸酒公司指出，防疫用75%酒精非屬酒類產品，且其容器為玻璃瓶，因此無須標示保存期限。
基本上純度高的酒精不會變質，並且酒精本身就有殺菌作用，因此若是未曾開封的新品，不會有過期的問題。但若是已經開封、或已再次分裝的酒精，就要特別注意；因為在分裝、打開瓶蓋的過程當中，有可能混入雜質，在這樣的狀況下，酒精就有可能產生變質。因此如果是經過分裝、或已經拆封過的酒精，建議還是儘早使用完畢，會比較理想。
台灣菸酒公司同時提醒民眾，在保存稀釋過後的95%優質酒精時，要特別留意緊閉容器、旋緊瓶蓋，避免酒精揮發，同時建議使用煮沸的冷水或蒸餾水來稀釋酒精，容器也必須要清潔後晾乾再使用。
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