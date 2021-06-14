疫情鬧血荒 「世界捐血人日」Facebook邀民眾挽袖捐血

國內疫情持續三級警戒，民眾減少出門拼防疫卻也讓各地血庫鬧血荒，今天是6月14日「世界捐血人日（World Blood Donor Day）」，Facebook與台灣血液基金會合作，鼓勵民眾透過Facebook「捐血情報站」找到鄰近的捐血中心，在配合政府的防疫政策與捐血中心的防疫措施下完成捐血。

自去年7月Facebook在台推出「捐血情報站」至今，已有超過24萬台灣用戶在Facebook上註冊成為捐血者。用戶可透過Facebook的功能表中找到「捐血情報站」，註冊成為捐血者，當鄰近的捐血中心血庫不足時，將會收到通知。此外，捐血情報站亦提供鄰近捐血站的相關資訊，用戶可以隨時從Facebook搜尋「捐血」快速進入捐血情報站，透過捐血站清單檢視站點開放時間與聯繫方式，並鼓勵民眾一同採取行動支持捐血。