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疫情鬧血荒 「世界捐血人日」Facebook邀民眾挽袖捐血
國內疫情持續三級警戒，民眾減少出門拼防疫卻也讓各地血庫鬧血荒，今天是6月14日「世界捐血人日（World Blood Donor Day）」，Facebook與台灣血液基金會合作，鼓勵民眾透過Facebook「捐血情報站」找到鄰近的捐血中心，在配合政府的防疫政策與捐血中心的防疫措施下完成捐血。
自去年7月Facebook在台推出「捐血情報站」至今，已有超過24萬台灣用戶在Facebook上註冊成為捐血者。用戶可透過Facebook的功能表中找到「捐血情報站」，註冊成為捐血者，當鄰近的捐血中心血庫不足時，將會收到通知。此外，捐血情報站亦提供鄰近捐血站的相關資訊，用戶可以隨時從Facebook搜尋「捐血」快速進入捐血情報站，透過捐血站清單檢視站點開放時間與聯繫方式，並鼓勵民眾一同採取行動支持捐血。
台灣血液基金會分享，疫情升級後，血液安全庫存量目前未達安全庫存量的7天標準，近日積極發起「捐熱血、挺醫療」活動，不僅調整部分捐血中心的服務時間讓更多上班族可在返家前先捐血，並加強捐血站的防疫措施、鼓勵民眾透過事前預約以減少等待時間。由於現階段的血液庫存已經無法負荷醫院端的需求，台灣血液基金會期盼透過「捐血情報站」募集更多新血，積極邀請民眾正向防疫、挽袖捐血，滿足醫療量能及所需用血。
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