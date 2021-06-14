疫情來客大減 這項業務讓百貨人「接單接到超感動」

居家防疫期間，百貨來客大量減少，但有項業務卻是讓百貨人覺得「有忙碌的感覺真好」，百貨疫情期間透過免入館外帶取餐服務，特別受民眾歡迎，像是遠東百貨全台各店在端午連續假期三天，利用「速利便」取貨專區服務的比例提高3倍以上，遠百指出，各營業幹部動起來，協助指揮交通、送餐、核對取貨資料等，百貨人此刻「要累也要一起累」，接單接到超感動。

防疫期間自煮頻率大增，但住家或通勤地點在百貨附近者，其實可偶爾透過百貨各大餐飲品牌提供的外帶、外送美食，變化一下餐桌美味。遠百舉例，以新竹大遠百為例，因提供免下車取餐服務，端午連假期間主題餐廳外帶量暴增，饗食天堂、海底撈、鼎泰豐、饗泰多等餐廳，每個用餐時段訂單上看200單，館外取餐車輛絡繹不絕。

也因外帶需求大增，看到樓管或是餐廳人員衝刺著護送外帶食物到一樓的畫面，百貨店長、副店長和樓管們全員動起來，有協助交管人員幫忙指揮交通，有的在一樓取餐區現場幫忙外帶餐車上下餐食、核對取餐資料，疫情期間難得的忙碌風景，讓大伙動起來互相支援。

高雄大遠百則是利用「購物速利便」及「美味速利便」，攜手館內30家餐飲品牌，端出百款美味便當或連假優惠商品，消費者可透過遠百官網、臉書連結點選商品並約定取貨時間，就可有免下車取貨的服務。

遠百指出，利用「速利便」取餐的民眾，可使用訂餐系統下單刷卡或是現場付現、刷卡，讓消費者購物更便利。