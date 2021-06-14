中大衛星「飛鼠號」將升級 挑戰台灣首次國際登月任務

中央大學自主研發的3U立方衛星「飛鼠號」，今年1月搭載SpaceX的獵鷹九號火箭，從美國順利發射升空，為台灣太空發展史寫下新頁。中大近期又與產業完成締約合作，未來會將飛鼠號的技術延伸，規畫2023年將科學酬載儀器帶往月球，挑戰台灣首次國際登月任務。

飛鼠號由中大太空科學與工程系教授張起維團隊研發而成，他表示，台灣在22年前發射第1顆人造衛星後，陸續由國家太空中心結合學界研製發射15顆人造衛星，但都在高度1000公里以下的低地球軌道，從未挑戰過更遙遠、嚴苛的「深太空」環境；飛鼠號未來將透過進一步精進改良，挑戰更艱鉅的「深太空」任務。

中央大學太空科學與科技研究中心主任劉正彥表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布2023至2024年的「重返月球」計畫後，登月計畫成為國際熱門議題；未來中大太空科學與科技研究中心將和企業合作，擬定產學合作太空設計、整測、實飛認證套餐，並將中大的太空設計整測經驗回饋給有意進軍太空市場的國內產業界。