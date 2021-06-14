「清冠一號」處方藥別亂吃 中醫籲預防用香包防疫茶

新冠疫情延燒，衛福部核准藥廠專案製造「清冠一號」中藥濃縮製劑；不過網路流傳清冠一號配方，有民眾依樣畫葫蘆去藥房買藥吃「防疫」。衛福部嘉南療養院表示，這藥須由中醫師處方使用、不能拿來預防保健，需中醫師診斷治療患者，千萬不要自行購買，以免未受其利先受其害。

近來屢傳民眾在網路或向友人購買「清冠一號」或拿藥方到中藥房要求配藥。嘉南療養院表示，除了戴好口罩跟勤洗手，「維持正常睡眠、均衡的飲食、適量運動及配合中藥防疫茶飲輔助，提升抵抗力才是王道！」

嘉南療養院中醫師戴步雲表示，新冠肺炎症狀傳統中醫歸列為「瘟疫」，在古代即有於端午節使用薰香法，即利用此等藥材內部所含精油來殺滅病原體，在實務上轉為佩戴「香包」來預防瘟疫民俗，或是單純點燃艾葉來避瘟。方法是在香包裝入適量薄荷、冰片、樟腦、丁香、藿香、香薷、荊芥穗、紫蘇、蒼朮、肉桂、辛夷、細辛、白豆寇、艾草、佩蘭、陳皮、石菖蒲等藥材。

戴步雲指出，中醫對一般輕症治療方藥主要以麻杏石甘湯和銀翹散，就是「蓮花清瘟飲」主成分，含有清熱解毒，宣肺泄熱藥物，也可治療流行性感冒，即熱毒襲肺證，由於藥性大多寒涼，並不適合作為保健用途。中醫對重症治療則可使用「清瘟敗毒飲」對症治療，減少血氧降至94%以下，使人在無意識下慢慢缺氧死亡。

他說，預防勝於治療，多數民眾更需要可以居家飲用的「中藥防疫茶」， 藉以增加防護力。可取適量荊芥、大青葉、淡竹葉、豬苓、澤瀉、茯苓、生梔子、黃芩、知母、玄參、連翹、桔梗、甘草、牡丹皮、赤芍、生薑、浙貝母、栝蔞仁、桑白皮、杏仁、百合等藥材煮茶飲用。可諮詢中醫師協助調配中藥防疫茶，達到益氣固表的防疫功效。