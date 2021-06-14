防疫正能量 高雄愈來愈多店響應暖心餐

高雄市老字號「公寓咖啡」6月8日起每周二、五晚間各做5份餐點放庭院桌上供有需求者取食，反應相當熱烈，業者表示，回響超過預期，決定主動增量，「實在不捨抱著希望上門卻落寞離去的身影」，不惜將當天營業用食材、員工餐都做給需要的人了。

「這可能是對方今天唯一一餐，實在不忍心看到對方空手離去！」業者表示，他和員工們有共同體認「我們只是餓一頓，晚上回家就有東西吃，但這可能是他們今天唯一的一餐」，看到有需要的人獲得滿足，是他們整天最開心的事。

業者也提到，這段時間，許多熱心的朋友想要贊助、捐款，真心感謝各界的良善和同舟共濟心意，希望將這些錢留給更需要的人。因為看到在各角落需要幫助者不少，期待有更多店家響應，多點、少量、遍地開花模式，才能幫助更多人又兼顧防疫規範，下周起，因疫情暫停營業的「書店喫茶一二三亭」、「攝取咖啡」，也會投入免費提供餐點行列。取餐地點一樣在公寓，日期會多增加一天，每周二、三、五晚間6點供餐。