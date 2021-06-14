36度以上熱翻天！氣象局針對8縣市發布高溫警示

中央氣象局表示，今天天氣高溫炎熱，指外線指數偏高，台灣上空沒有明顯雲系發展，中午後西南風增強，各地山區，有午後雷陣雨，或短時強降雨發生機會。

中央氣象局預報員官欣平表示，今晚到未來一周，天氣型態單純，今晚開始，中南部地區位於西南風迎風面，天氣多變化，其餘地區天氣型態高溫炎熱，午後有雷陣雨發生，西半部白天炎熱34、36度，東半部約33、34度，未來一周都是這樣的天氣型態。

中央氣象局表示，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今(14)日中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、新北市盆地，基隆市地區、宜蘭縣地區、花蓮縣縱谷、台東縣地區，高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。