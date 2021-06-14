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慢性病長者打疫苗前不需停藥 接種後多休息喝水

中央社 / 台北14日電

高齡長者AZ疫苗接種明天起開跑，台大醫院北護分院院長黃國晉提醒，長者打疫苗的好處大於風險，接種前維持正常生活，若服用慢性病藥物不需停藥，接種後多休息、多喝水即可。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，六都與多個縣市將於明天啟動高齡長者大規模接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

黃國晉提到，老年人罹患新冠肺炎重症與死亡風險較高，且年齡愈大接種疫苗副作用愈小，因此無論年齡多大，都建議接種疫苗。

衛福部疾管署防疫醫師鄔豪欣在疾管署「COVID-19疫苗系列專欄」撰文說明，年輕人因免疫反應較強，出現接種後局部或全身性反應的機率與嚴重程度均較年長者（如大於55歲以上）還高。

在接種疫苗前，黃國晉提醒，不需事前服用普拿疼等止痛藥，原本就規律服藥的慢性病長者，也不需特別停藥；若患有自體免疫或血小板疾病，可現場詢問醫師，也可攜帶目前服用的藥品，輔助醫師評估。

至於接種後可能引發的不良反應，鄔豪欣文中提到，常見不良反應可分為局部性與全身性，前者如接種部位紅腫、疼痛、接種側的腋下淋巴結腫脹等；後者則有發燒、倦怠、頭痛、寒顫、肌肉或關節痠痛等。

鄔豪欣提到，疫苗接種後出現不良反應是可預期的正常現象，但是否出現不良反應或不良反應嚴重程度，則不影響疫苗保護力。

黃國晉也說，接種後不良反應以接種部位紅腫疼痛最常見，特別是服用阿斯匹靈或抗凝血劑的病人，較容易局部腫痛，建議接種後可多按壓2至3分鐘。

黃國晉提醒，高齡長者接種後可多休息、多喝水，若出現胸悶、胸痛，或者發燒、頭痛持續超過2天，可就醫並告知症狀與接種時間，由醫師評估診治。

AZ疫苗 醫師 新冠肺炎

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