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研究：新冠肺炎世代 孩子更堅強成長

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國目前仍存在零星亞洲仇恨行動，居住於康州的米歇爾是一名12歲的亞裔美國人。他說過去一年給他的感受非常不舒服，因為自己的亞洲人外表，社區裡其他人的眼神讓他感覺「好像我已經感染了新冠肺炎，並將它帶到了社區裡一樣」。圖為示意圖，美聯社
美國目前仍存在零星亞洲仇恨行動，居住於康州的米歇爾是一名12歲的亞裔美國人。他說過去一年給他的感受非常不舒服，因為自己的亞洲人外表，社區裡其他人的眼神讓他感覺「好像我已經感染了新冠肺炎，並將它帶到了社區裡一樣」。圖為示意圖，美聯社

新冠肺炎疫情使孩子們更堅強了！新冠肺炎使孩子們學會珍惜自己的健康與家人，並加速適應網路生態，從各種非實體管道擷取知識，並從一連串亞裔仇恨事件中學會體諒與接納。

病過才知健康寶貴

居住在紐約的彼得森年僅14歲，接受時代雜誌訪問時提到，在母親確診新冠肺炎後，他也隨即出現發燒等症狀，並確診新冠肺炎，病程長達4週，持續受到發燒、頭痛等症狀困擾。康復後他說，「新冠肺炎教我，不要把健康或與人相處的機會視為理所當然。」

此外，亞利桑那州的坎貝爾有位居住在養護機構的阿姨，在去年三月因新冠肺炎而病逝，全家只能以虛擬方式進行葬禮。她難過的表示，「在我們最需要家人的時候，我們不能在一起」，但她也因此更珍惜與家人共度的時光。

亞裔反思歧視

據ABC新聞報導，美國目前仍存在零星亞洲仇恨行動，而居住於康州的米歇爾是一名12歲的亞裔美國人。

他說，過去一年給他的感受非常不舒服，因為自己的亞洲人外表，社區裡其他人的眼神讓他感覺「好像我已經感染了新冠肺炎，並將它帶到了社區裡一樣」，但作為亞裔歧視的受害者，經歷過其他人不願意接近自己的痛苦，他學會了如何接納自己的外表與身份，學著不要將同樣的歧視用在其他人身上。

適應網路生態

坎貝爾說，因為自己的父親忙於醫院的工作，所以她並沒有隨著防疫措施開放、回到學校接受實體課程，因為遠距教學讓她有更多時間陪伴母親與妹妹。

此外，夏威夷的艾比說，疫情使她與家人外的人接觸減少、現實世界被限縮的情況下，網路世界顯得更加安全且寬廣，她開始觀看科學相關直播，開始思考「讓世界變得更好的方法」，並關注環保議題。

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新冠肺炎 亞裔

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