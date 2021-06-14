皮膚科醫師籲「沒出門也要洗頭」 外出回家先做這3件事

新冠肺炎肆虐全台，每日確診數都破百例，指揮中心呼籲民眾應確實落實消毒作業與保持良好的個人衛生習慣。皮膚科醫師表示，出門回家後就應「洗手、洗澡、洗頭」，而且「沒出門還是要洗頭」。

皮膚科醫師張佳穎在臉書發文表示，關於疫情期間外出回家還有居家避疫洗頭的問題，簡單的說，這時期建議「出門回家洗手、洗澡、洗頭」，沒出門「還是要洗頭」。

她表示，「把外面當成『可能有病毒』，把家裡當成『乾淨區』。只要出門，病菌就有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮、皮膚、衣物上，雖然風險不高，不過為了保護家人，也維持家裡的舒適乾淨。回到家除了洗手之外，洗頭當然也是很重要的。大家一定希望躺在自己枕頭上的頭髮要是乾淨的」。

她也分享自己近期出門回家後的5個流程，第一，門外放一小瓶消毒酒精，摸門把前先消毒手和門把，再拿鑰匙開門。第二，無線手持抗菌機消毒全身和包包、 酒精消毒手機、口罩丟棄。第三，肥皂洗手，換下外出衣物。

第四，洗頭，建議使用溫和洗髮清，泡沫至少停留20秒。可用潤髮產品，但少用造型品以免沾染灰塵。第五，洗完澡，才放心和家人接觸，坐在沙發。

張佳穎表示，「居家時間，根據個人頭皮出油程度，和活動岀汗量決定洗頭的次數，以乾淨舒適為原則。現在是夏天，即便沒有出門曬，流汗較少，頭皮仍會有出油和皮屑，大部分來說一兩天洗一次為宜，如果運動次數較多，運動完馬上洗澡洗頭是最舒服的」。