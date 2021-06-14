快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

皮膚科醫師籲「沒出門也要洗頭」 外出回家先做這3件事

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣新冠肺炎疫情嚴峻。本報資料照片
台灣新冠肺炎疫情嚴峻。本報資料照片

新冠肺炎肆虐全台，每日確診數都破百例，指揮中心呼籲民眾應確實落實消毒作業與保持良好的個人衛生習慣。皮膚科醫師表示，出門回家後就應「洗手、洗澡、洗頭」，而且「沒出門還是要洗頭」。

皮膚科醫師張佳穎在臉書發文表示，關於疫情期間外出回家還有居家避疫洗頭的問題，簡單的說，這時期建議「出門回家洗手、洗澡、洗頭」，沒出門「還是要洗頭」。

她表示，「把外面當成『可能有病毒』，把家裡當成『乾淨區』。只要出門，病菌就有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮、皮膚、衣物上，雖然風險不高，不過為了保護家人，也維持家裡的舒適乾淨。回到家除了洗手之外，洗頭當然也是很重要的。大家一定希望躺在自己枕頭上的頭髮要是乾淨的」。

她也分享自己近期出門回家後的5個流程，第一，門外放一小瓶消毒酒精，摸門把前先消毒手和門把，再拿鑰匙開門。第二，無線手持抗菌機消毒全身和包包、 酒精消毒手機、口罩丟棄。第三，肥皂洗手，換下外出衣物。

第四，洗頭，建議使用溫和洗髮清，泡沫至少停留20秒。可用潤髮產品，但少用造型品以免沾染灰塵。第五，洗完澡，才放心和家人接觸，坐在沙發。

張佳穎表示，「居家時間，根據個人頭皮出油程度，和活動岀汗量決定洗頭的次數，以乾淨舒適為原則。現在是夏天，即便沒有出門曬，流汗較少，頭皮仍會有出油和皮屑，大部分來說一兩天洗一次為宜，如果運動次數較多，運動完馬上洗澡洗頭是最舒服的」。

皮膚科 新冠肺炎 洗髮

延伸閱讀

奇葩女徵人幫「打電話給老闆道歉」 一次付50元原因曝網笑翻

疫情中買過最廢、最後悔物品是什麼？ 網指3物：真的浪費錢

與友出遊森林裡被喊全名 幼教師在學校廁所遇「詭異男童」

媽媽26歲「結婚又買房買車」25歲她反觀自己嘆：真的可怕

相關新聞

農民心淌血！7張圖告訴你菜價飆漲的真相

由於日前下雨，蔬果受損量少價揚，小葉菜類、瓜果類價格翻漲，零售葉菜一把漲到35、40元，絲瓜一條不大，也要至少80元；物...

午時水催財氣！命理師曝端午開運3妙招 全都在家就能做

今天是端午節，受到疫情嚴峻影響，多數人都是待在家過節，命理專家湯鎮瑋也傳授端午開運3個小妙招，只要在家就可以完成，包括五寶草沐浴除穢、煮財水催財氣、五色豆生旺財庫。

1顆肉粽熱量等於2碗飯！營養師：掌握「粽」點少負擔

今天是端午節，受新冠疫情影響、防疫升級，多數人只能宅在家，吃粽子應景過節，台中榮總嘉義分院營養師提醒，1顆肉粽熱量約50...

皮膚科醫師籲「沒出門也要洗頭」 外出回家先做這3件事

新冠肺炎肆虐全台，每日確診數都破百例，指揮中心呼籲民眾應確實落實消毒作業與保持良好的個人衛生習慣。皮膚科醫師表示，出門回家後就應「洗手、洗澡、洗頭」，而且「沒出門還是要洗頭」。

減少不必要移動！端午連假國道客運平均每班車不到三人

端午節連續假期最後一日，受新冠疫情全國三級警戒影響，省道全線路況順暢，建議民眾配合中央流行疫情指揮中心相關措施，盡量減少...

藝文展演線上看 屏東推「閱讀驚喜箱」在家防疫又療癒

防疫宅在家，屏東縣政府彙集表演藝術、視覺藝術、勝利星村及縣立圖書館總館資源，推出「藝情不思疫」線上專頁，可以欣賞表演、聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。