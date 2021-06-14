減少不必要移動！端午連假國道客運平均每班車不到三人

端午節連續假期最後一日，受新冠疫情全國三級警戒影響，省道全線路況順暢，建議民眾配合中央流行疫情指揮中心相關措施，盡量減少非必要的旅次移動，國家風景區及觀光遊樂業所屬觀光遊樂園區，因應全國疫情警戒第三級全面關閉或暫停營業，呼籲民眾勿前往遊憩，以降低感染風險。

根據公路總局統計，90條國道客運路線6月13日總計開行1166班次，總載運人數3168人，平均每班人數2.7人；6月14日截至9時，總計開行217班次，總載運人數412人，平均每班人數1.9人，各開行班次乘載率均維持20%以下。

公路總局表示，在台61線快速公路設有號誌路段，將調整縮短號誌週期及主線綠燈時間來節流車流量，也呼籲民眾儘量減少行駛快速公路進行中長途往返。

公路總局表示，今年端午連假，因應中央流行疫情指揮中心宣布延長全國三級警戒至6月28日，公路總局原規劃連續假期的公共運輸優惠措施，端午連假期間不實施，並要求90條中長途國道客運路線於連假期間各班次載客量不超過2成，已購票者可洽客運業者可免手續費辦理退票，呼籲民眾減少非必要出行，以維護自身健康安全。

公路總局表示，今日為連假最後一日，針對仍有必要出行之旅客，公路總局所轄之公路客運除於連假期間配合中央流行疫情指揮中心相關規定加強防疫措施，包括車輛、場站、候車地點及高頻次接觸設施加強清潔消毒作業，車輛上配置酒精或消毒液，以維護乘客及工作人員健康安全。請旅客乘車時務必配合量測體溫、確實戴口罩並維持適當社交距離，進入場站及乘車均需要配合實聯制(掃瞄QRCode或紙本登錄)、於場站及運具內全程禁止飲食。