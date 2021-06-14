藝文展演線上看 屏東推「閱讀驚喜箱」在家防疫又療癒

防疫宅在家，屏東縣政府彙集表演藝術、視覺藝術、勝利星村及縣立圖書館總館資源，推出「藝情不思疫」線上專頁，可以欣賞表演、聽演講、看展覽及閱讀。文化處指出，透過線上藝文服務，讓民眾心情紓壓，共度抗疫時光。

「少出門、在家生活樂趣不減少」，文化處將在15日起周周推出線上藝文展演，屏東演藝廳「屏東i show第二季」，包括縣府近年最受歡迎的自製節目精華剪輯、今年入選屏東傑出演藝團隊的經典作品、舞台下的日常，以及樂學院線上講堂，提供多元防疫片單。

文化處長吳明榮說，演出取消，縣府為鼓勵屏東優秀且有創意的表演工作者持續創作，提出徵件獎勵，包括編創、教學、創意展演或歷年作品，均可投件，通過審核者最高可獲得10萬元獎勵金，獲選影片將透過線上平台分享。

針對閱讀服務，繼日前推出「親子e書庫」，接下來陸續有線上說書、及結合獨立書屋推出線上動態文學展。還有限量300個〈閱讀驚喜箱〉，15日起至6月30日，讀者只要線上申請借書（https://forms.gle/5Pk79DZJRC1kFXfM6），由總圖精選近2年內適合的圖書，免費配送到府，閱讀成為防疫期間的心靈大補帖。

線上美術館則有屏東美術館、屏東演武場及屏東戲曲故事館的線上導覽，也帶領觀眾進入野台戲手繪佈景匠師陳冠良等不同領域藝術家們的創作世界，提供民眾居家之餘，透過藝術欣賞為生活增添知性質感。

防疫考量，勝利星村各店家也大多暫停營業，文化處藉由職人們的奮力打造品牌故事，從影片述說勝利星村今與昔的風華，用不同的方式帶著觀眾漫遊園區。