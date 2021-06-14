快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午時水催財氣！命理師曝端午開運3妙招 全都在家就能做

聯合新聞網 / 綜合報導
今天是端午節。 圖／ingimage
今天是端午節。 圖／ingimage

今天是端午節，受到疫情嚴峻影響，多數人都是待在家過節，命理專家湯鎮瑋也傳授端午開運3個小妙招，只要在家就可以完成，包括五寶草沐浴除穢、煮財水催財氣、五色豆生旺財庫。

湯鎮瑋日前開直播分享三招端午開運撇步，第一，五寶草沐浴除穢，在今日上午11時到下午1時，使用五寶草（芙蓉、艾草、抹草、香茅、薄荷）泡澡淨身，只要全數放入浴缸一起浸泡即可，若家中沒有浴缸者，則可將五寶草加入鍋內熬煮，放涼後以毛巾沾取擦拭全身，也能達到去除穢氣的效果。

第二，煮財水催財氣，所謂的「午時水」就是上午11時至下午1時接的水，先打開水龍頭接一鍋水，再放入168元的銅板，煮滾水後端到今年的「端午財位」，也就是客廳南方，水蒸氣瀰漫財位，代表蒸蒸日上招財運。

待水蒸氣冒完後，將168元的銅板收好或放入聚寶盆，煮過的水則裝入罐中，放在端午財位，等到明年端午節再進行相同步驟時換水，屆時舊水可倒入家中廚房或盆栽，不可倒入馬桶，以免漏掉財運。

第三，五色豆生旺財庫，五色豆為綠豆、紅豆、黃豆、白豆以及黑豆，代表五行的磁場與能量，另外還需準備五色鈔或100元，先將裝有五色鈔的紅包袋放在密封罐底層，接著依照木、火、土、金、水的順序，也就是按順序將綠豆、紅豆、黃豆、白豆、黑豆裝入罐中，擺在抽油煙機上方，或瓦斯爐下方的櫃子，可代表生生不息。

端午節 開運

延伸閱讀

疫情中買過最廢、最後悔物品是什麼？ 網指3物：真的浪費錢

BTS肯瓊醬沾不完？ 他搭創意料理網震驚：寧願舔乾淨

逛寺院遇告示牌檔路 他見內容驚：比「禁止進入」還可怕！

媽媽26歲「結婚又買房買車」25歲她反觀自己嘆：真的可怕

相關新聞

農民心淌血！7張圖告訴你菜價飆漲的真相

由於日前下雨，蔬果受損量少價揚，小葉菜類、瓜果類價格翻漲，零售葉菜一把漲到35、40元，絲瓜一條不大，也要至少80元；物...

午時水催財氣！命理師曝端午開運3妙招 全都在家就能做

今天是端午節，受到疫情嚴峻影響，多數人都是待在家過節，命理專家湯鎮瑋也傳授端午開運3個小妙招，只要在家就可以完成，包括五寶草沐浴除穢、煮財水催財氣、五色豆生旺財庫。

1顆肉粽熱量等於2碗飯！營養師：掌握「粽」點少負擔

今天是端午節，受新冠疫情影響、防疫升級，多數人只能宅在家，吃粽子應景過節，台中榮總嘉義分院營養師提醒，1顆肉粽熱量約50...

皮膚科醫師籲「沒出門也要洗頭」 外出回家先做這3件事

新冠肺炎肆虐全台，每日確診數都破百例，指揮中心呼籲民眾應確實落實消毒作業與保持良好的個人衛生習慣。皮膚科醫師表示，出門回家後就應「洗手、洗澡、洗頭」，而且「沒出門還是要洗頭」。

藝文展演線上看 屏東推「閱讀驚喜箱」在家防疫又療癒

防疫宅在家，屏東縣政府彙集表演藝術、視覺藝術、勝利星村及縣立圖書館總館資源，推出「藝情不思疫」線上專頁，可以欣賞表演、聽...

豪雨幫忙 高雄阿公店水庫趁機排砂清淤

端午連假期間，高雄山區午後皆有雷陣雨，隨豪雨沖刷，雖能挹注阿公店水庫但水源濁度也跟著提升；對此，南區水資源局表示，目前水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。