午時水催財氣！命理師曝端午開運3妙招 全都在家就能做

今天是端午節，受到疫情嚴峻影響，多數人都是待在家過節，命理專家湯鎮瑋也傳授端午開運3個小妙招，只要在家就可以完成，包括五寶草沐浴除穢、煮財水催財氣、五色豆生旺財庫。

湯鎮瑋日前開直播分享三招端午開運撇步，第一，五寶草沐浴除穢，在今日上午11時到下午1時，使用五寶草（芙蓉、艾草、抹草、香茅、薄荷）泡澡淨身，只要全數放入浴缸一起浸泡即可，若家中沒有浴缸者，則可將五寶草加入鍋內熬煮，放涼後以毛巾沾取擦拭全身，也能達到去除穢氣的效果。

第二，煮財水催財氣，所謂的「午時水」就是上午11時至下午1時接的水，先打開水龍頭接一鍋水，再放入168元的銅板，煮滾水後端到今年的「端午財位」，也就是客廳南方，水蒸氣瀰漫財位，代表蒸蒸日上招財運。

待水蒸氣冒完後，將168元的銅板收好或放入聚寶盆，煮過的水則裝入罐中，放在端午財位，等到明年端午節再進行相同步驟時換水，屆時舊水可倒入家中廚房或盆栽，不可倒入馬桶，以免漏掉財運。

第三，五色豆生旺財庫，五色豆為綠豆、紅豆、黃豆、白豆以及黑豆，代表五行的磁場與能量，另外還需準備五色鈔或100元，先將裝有五色鈔的紅包袋放在密封罐底層，接著依照木、火、土、金、水的順序，也就是按順序將綠豆、紅豆、黃豆、白豆、黑豆裝入罐中，擺在抽油煙機上方，或瓦斯爐下方的櫃子，可代表生生不息。