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德基水庫蓄水率突破20% 恢復取水發電水位

中央社 / 台中14日電

近期兩波梅雨替中部水庫帶來豐沛進帳，加上近日午後陣雨，德基水庫水位今天上升至1351公尺，來到取水發電的最低水位，因暫不放水，有效蓄水率突破20%。

中台灣面臨半世紀以來嚴峻旱象，德基水庫滿水位為1408公尺，今年2月8日，德基水庫水位僅1348.71公尺，是德基水庫自1974年蓄水後，有史以來最低水位，創47年來新低，因久旱少雨，德基水庫的水位在5月間曾掉到1322公尺。

近日受惠鋒面挹注，德基水庫每天的水位持續上升，根據經濟部水利署防災資訊服務網資料，德基水庫14日的水位來到1351公尺，有效蓄水量3809萬立方公尺，有效蓄水率20.4%。

大甲溪發電廠表示，德基水庫目前水位來到取水發電的最低水位，是否發電遵照水利署指示，因近日午後降雨，下游水壩蓄水充足，持續供應台中地區用水，德基水庫目前仍不放水，將全力儲蓄水量。

水庫 水利署 梅雨

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