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豪雨幫忙 高雄阿公店水庫趁機排砂清淤
端午連假期間，高雄山區午後皆有雷陣雨，隨豪雨沖刷，雖能挹注阿公店水庫但水源濁度也跟著提升；對此，南區水資源局表示，目前水庫為空庫防淤期，在有豪雨持續挹注的情況下，利用水灌溉管進行排砂，並維持一定的蓄水量。
南水局指出，由於水庫易淤積，因此，阿公店水庫於6月1日起，進入空庫防淤期，持續到9月1日；利用水灌溉管加大水力排砂至阿公店溪，同時在河面進行清淤工程，不僅有利於維持水庫蓄水量，也預留大雨治洪空間。
南水局表示，雖然山區豪雨有助於挹注水庫，但大水沖刷水源濁度也會跟著提升。目前濁度暫不影響取水，且在豪雨持續挹注的情況下，可維持一定的蓄水量，同步進行清淤工程。
南水局官網指出，阿公店水庫蓄水量，可達1526萬立方公尺，滿水位為37公尺；目前水位30.57公尺，蓄水量為113萬立方公尺。空庫防淤期間，阿公店水庫將以每小時放水量立每秒5立方公尺的方式進行排砂，也會視情況調整排砂力度。
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