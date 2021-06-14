快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農民心淌血！7張圖告訴你菜價飆漲的真相

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
大雨過後，菜還站著的才可採收，但所剩不多。圖／台灣農業監督團隊提供
大雨過後，菜還站著的才可採收，但所剩不多。圖／台灣農業監督團隊提供

由於日前下雨，蔬果受損量少價揚，小葉菜類、瓜果類價格翻漲，零售葉菜一把漲到35、40元，絲瓜一條不大，也要至少80元；物價翻揚消費者叫苦連天，產地農民拍照告訴民眾，近期菜價為何飆漲。

由菜農成立的農業粉專「台灣農業監督團隊」發文表示，當疫情嚴峻工廠、學校配合3級防疫措施停班停課，造成農民種植沒銷路，寄北行銷都是個位數，農藥、肥料、工人、紙箱一大堆的成本支出，做越多賠越多，菜價低迷不振將近半年，農民不願意繼續慘賠下去，最終耕除了、棄收了、甚至休耕；但 就在這時，一連下了好幾天的暴雨，因為休耕又逢暴雨成災，導致葉菜滅頂，農損慘重。

台灣農業監督團隊表示，外界說價格飆漲哄抬價格，但「你們知道農民的心正在淌血嗎？」；10個農民有8個在哭泣，心血都沒了，價格好有用嗎？血淋淋的照片反映出農損的慘重。

粉專表示，消費者有菜可以買還嫌貴，價格高農民沒菜可收，還得賠上一大堆金錢成本，「這種悲哀你們懂嗎」，有菜可吃要感恩，那都是農民日以繼夜付出時間跟勞力的心血。

路被水淹沒，菜跟著滅頂，對農民來說，菜價好也沒用。圖／台灣農業監督團隊提供
路被水淹沒，菜跟著滅頂，對農民來說，菜價好也沒用。圖／台灣農業監督團隊提供
稀稀疏疏存活下來的菜，還要面臨烈陽的考驗，收成機會渺茫，接下來還有大雨，復耕路艱辛。圖／台灣農業監督團隊提供
稀稀疏疏存活下來的菜，還要面臨烈陽的考驗，收成機會渺茫，接下來還有大雨，復耕路艱辛。圖／台灣農業監督團隊提供
青江菜漲幅最大，但農民認為，實際上能吃的、能收的剩不多，呼籲外界應該尊重市場機制。圖／台灣農業監督團隊提供
青江菜漲幅最大，但農民認為，實際上能吃的、能收的剩不多，呼籲外界應該尊重市場機制。圖／台灣農業監督團隊提供
照顧一個月的小刈菜，一連暴雨災損嚴重，物以稀為貴。圖／台灣農業監督團隊提供
照顧一個月的小刈菜，一連暴雨災損嚴重，物以稀為貴。圖／台灣農業監督團隊提供
下大雨，菜區滅頂之災，這受災的菜消費者不會吃，農民也不會收。圖／台灣農業監督團隊提供
下大雨，菜區滅頂之災，這受災的菜消費者不會吃，農民也不會收。圖／台灣農業監督團隊提供
大雨災損，葉菜受災慘重。圖／台灣農業監督團隊提供
大雨災損，葉菜受災慘重。圖／台灣農業監督團隊提供

農民 菜價 暴雨

延伸閱讀

端午節菜價高 主婦說荷包縮水了

食譜／絲瓜燉豆腐 絲瓜香甜，豆腐焦香入味！

端午前蔬菜到貨量銳減三成 王鴻薇批：無政府狀態嗎？

一期作休耕 台南青農擺攤當搬運工撐農夫夢

相關新聞

農民心淌血！7張圖告訴你菜價飆漲的真相

由於日前下雨，蔬果受損量少價揚，小葉菜類、瓜果類價格翻漲，零售葉菜一把漲到35、40元，絲瓜一條不大，也要至少80元；物...

西南風北晴熱中南多雨 吳德榮：「梅雨季」尚未結束

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(13)日天氣炎熱；最高溫在屏東長治鄉36.8...

午時水催財氣！命理師曝端午開運3妙招 全都在家就能做

今天是端午節，受到疫情嚴峻影響，多數人都是待在家過節，命理專家湯鎮瑋也傳授端午開運3個小妙招，只要在家就可以完成，包括五寶草沐浴除穢、煮財水催財氣、五色豆生旺財庫。

1顆肉粽熱量等於2碗飯！營養師：掌握「粽」點少負擔

今天是端午節，受新冠疫情影響、防疫升級，多數人只能宅在家，吃粽子應景過節，台中榮總嘉義分院營養師提醒，1顆肉粽熱量約50...

減少不必要移動！端午連假國道客運平均每班車不到三人

端午節連續假期最後一日，受新冠疫情全國三級警戒影響，省道全線路況順暢，建議民眾配合中央流行疫情指揮中心相關措施，盡量減少...

藝文展演線上看 屏東推「閱讀驚喜箱」在家防疫又療癒

防疫宅在家，屏東縣政府彙集表演藝術、視覺藝術、勝利星村及縣立圖書館總館資源，推出「藝情不思疫」線上專頁，可以欣賞表演、聽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。