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農民心淌血！7張圖告訴你菜價飆漲的真相
由於日前下雨，蔬果受損量少價揚，小葉菜類、瓜果類價格翻漲，零售葉菜一把漲到35、40元，絲瓜一條不大，也要至少80元；物價翻揚消費者叫苦連天，產地農民拍照告訴民眾，近期菜價為何飆漲。
由菜農成立的農業粉專「台灣農業監督團隊」發文表示，當疫情嚴峻工廠、學校配合3級防疫措施停班停課，造成農民種植沒銷路，寄北行銷都是個位數，農藥、肥料、工人、紙箱一大堆的成本支出，做越多賠越多，菜價低迷不振將近半年，農民不願意繼續慘賠下去，最終耕除了、棄收了、甚至休耕；但 就在這時，一連下了好幾天的暴雨，因為休耕又逢暴雨成災，導致葉菜滅頂，農損慘重。
台灣農業監督團隊表示，外界說價格飆漲哄抬價格，但「你們知道農民的心正在淌血嗎？」；10個農民有8個在哭泣，心血都沒了，價格好有用嗎？血淋淋的照片反映出農損的慘重。
粉專表示，消費者有菜可以買還嫌貴，價格高農民沒菜可收，還得賠上一大堆金錢成本，「這種悲哀你們懂嗎」，有菜可吃要感恩，那都是農民日以繼夜付出時間跟勞力的心血。
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