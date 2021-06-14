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遭3歲熟睡哥哥壓到窒息？ 台中未滿1月大男嬰送醫不治

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影／光田骨科醫師安撫受傷童 畫卡通貼紗布這招很有效

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫，畫卡通送治療童。圖／取自骨筋中外─嚴可倫醫師臉書
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫，畫卡通送治療童。圖／取自骨筋中外─嚴可倫醫師臉書

小孩到醫院會緊張，光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫安撫兒童卻很有一套，他上網找出卡通圖案，將白紗布鋪在電腦螢幕上，描出圖案形狀再上色，一張卡通圖案不到5分鐘完成，再貼在受傷兒童的手臂上，寫著「祝早日康復」，許多受傷小朋友，看到可愛卡通圖案後都破涕為笑，不再害怕。

嚴可倫昨晚在「骨筋中外─嚴可倫醫師」臉書說，一名6歲男童昨天手臂骨折送到醫院急診，男童跌倒前吃了果凍，因為麻醉需要，必須想盡辦法問出吃了多少量的食物。

嚴可倫說，「弟弟有一些緊張，面對我們的問題，他依偎在媽媽大腿旁、只聳肩、不說話」，嚴可倫故意做出「撕果凍包裝紙」的動作，問他：「你看你看！像叔叔這樣，你撕了幾個？回想一下！」只見男童模仿起動作，口中默默的用唇語數著「123」，最後回答「3到4個」，嚴可倫說，當下覺得自己是套話高手。

嚴可倫表示，這名男童是他見過少數，受傷當下、到急診室聽到要開刀的消息、以及進到開刀房時，都沒有哭的小朋友，如此勇氣可嘉，所以要送他一個禮物，他選擇海綿寶寶，立刻畫好，貼在男童的紗布上。

卡通 醫師

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